Flaco López vê Palmeiras superior no Dérbi: ‘Jogamos muito melhor’

Atacante destacou domínio do Palmeiras diante do Corinthians, mas criticou falta de eficácia nas finalizações

O Palmeiras criou muito mais que o rival. Afinal, foram 19 finalizações contra apenas nove do Corinthians. Mesmo assim, o único gol alviverde saiu em cobrança de pênalti de Vitor Roque, ainda no primeiro tempo. O empate corintiano veio em um lance infeliz, quando Piquerez marcou contra. Após o apito final, Flaco López demonstrou frustração com o resultado.

O clássico entre Corinthians e Palmeiras , disputado neste domingo (31/8), terminou empatado em 1 a 1, mas deixou um gosto amargo no elenco alviverde. Para o atacante Flaco López, o Verdão foi superior durante os 90 minutos, porém não conseguiu transformar a superioridade em vitória na Neo Química Arena.

“Fizemos um grande jogo, jogamos muito melhor que eles, no campo deles. Tomamos um gol que não estava nos planos, jogo não foi como queríamos. Temos que seguir trabalhando. O resultado não foi um reflexo do jogo. Criamos muitas chances. Grande parte do jogo tivemos a posse. Precisamos melhorar a eficácia. Criamos muitas situações e no futebol, quando não faz, a gente acaba tomando o gol”, avaliou o argentino.

Apesar da decepção com o empate, o atacante tem motivos para comemorar. López foi convocado pela primeira vez para defender a seleção argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

“Feliz pela convocação. Pela primeira vez represento meu país. Sonhei muitas vezes com isso. E concretizar é viver um sonho”, celebrou.

O atacante viaja nesta semana para se apresentar à seleção, enquanto o Palmeiras foca na sequência do Brasileirão e na preparação para a reta final da temporada.