Filipe Luís vê Flamengo ‘muito superior’ e cita arbitragem: ‘Critério zero’

Técnico lamenta empate no fim do Grêmio no Maracanã e reclama de jogo picotado: '500 mil faltas que não são, e isso me decepciona' / Crédito: Jogada 10

O Flamengo começou a partida na frente, mas sofreu empate nos minutos finais para o Grêmio, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Depois do duelo, o técnico Filipe Luís destacou a superioridade do time carioca. O treinador, aliás, citou a atuação da arbitragem que gerou críticas pelo lado rubro-negro. “No jogo de hoje, fomos muito superiores, tivemos muitas, muitas chances de fazer gol, volume muito grande de jogo. Verdade, jogo muito parado, tipo de jogo que não gosto, mas criamos inúmeras chances. Mais do que suficiente para fazer o primeiro e o segundo, e, em um lance duvidoso, acabaram empatando”, disse antes de complementar.

“Jogadores falam com o árbitro, mas estão tão concentrados em vencer… Não é o trabalho deles ir lá brigar com o juiz e ficar reclamando toda hora. Quem tem de fazer o trabalho dele é o juiz, que tem de apitar o que tem de apitar. O que eu gostaria é que colocassem o jogo para o árbitro e corrigissem o que ele faz, que ele assistisse o jogo e o que eles erram. E os erros se repetem, os critérios não se corrigem. O jogo fica picotando, chato, 500 mil faltas que não são e critério zero, e isso me decepciona muito. O que mais queremos é não se preocupar com o juiz, e pensar no jogo’, destacou. Além disso, o técnico Filipe Luís também definiu o pênalti cometido por Ayrton Lucas como uma “fatalidade”. “Não lembro de ter um chute no gol do Rossi, sinceramente. E nós com bola estávamos com mais facilidade ainda, à exceção do tiro de meta, em que eles subiram as linhas e pressionaram mais. (…) Com a construção em si, não estavam machucando muito. Não lembro de a equipe ter sofrido. Em uma fatalidade aconteceu o pênalti”, disse o técnico.

Elogios a Samuel Lino O treinador, aliás, também destacou o atacante Samuel Lino, um dos que buscou o jogo a todo momento diante do Grêmio. O jogador, portanto, também foi premiado com uma convocação para Seleção Brasileira. “É um jogador diferente. Quando pega a bola é diferente, determinante. Tem drible, esse perigo que precisamos sempre. Principalmente nessa parte do campo onde precisamos e geramos tanta vantagem. É um jogador que tenho certeza que vai evoluir muito e nos dar alegrias. Foi premiado com uma convocação. Merecida. Espero que ele vá, jogue no Maracanã, não na Bolívia, e volte para cá em plenas condições para ajudar a equipe”, destacou. Mais de Filipe Luís: Alterações no time: “Estávamos em um momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário nos pressionando mais. Tanto com bola como sem. Precisávamos de velocidade e pressão, por isso coloquei o Bruno”.