Dorival descarta reforços no Corinthians em 2025 e foca em recuperação do elenco

Técnico admite limitações após empate com o Palmeiras e projeta Data Fifa como chance para recuperar lesionados antes da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O empate em 1 a 1 com o Palmeiras, neste domingo (31/8), na Neo Química Arena, não trouxe apenas mais um capítulo ao Derby paulista. Mas também marcou a confirmação de que o Corinthians não terá novos reforços em 2025. Após a partida, o técnico Dorival Júnior deixou claro que o clube seguirá até o fim da temporada com o elenco atual. A equipe está sob um Transfer Ban da Fifa, devido a uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela compra do zagueiro Félix Torres. Com a janela de transferências se encerrando nesta terça-feira, a diretoria não conseguirá inscrever jogadores a tempo.

“Sobre o ban eu não sei, não posso falar nada. Mas, sobre contratações, já tenho o entendimento de que não vai acontecer. Assunto morreu e vamos trabalhar para fazer o nosso melhor”, afirmou Dorival. Sem possibilidade de reforços, o treinador aposta na volta de lesionados e no aproveitamento de atletas pouco utilizados. “Eu acho que a expectativa é muito positiva pelo que vi a equipe produzir com todos recuperados. Tivemos alguns improvisos, nos faltaram algumas características. Mas não falaremos mais disso [contratações] porque sei que até o fim do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. Vamos tentar encontrar soluções em atletas que atuaram pouco. Nosso elenco é enxuto e teremos improvisações”, disse o treinador. Dorival destaca valentia no dérbi e fala de desgaste Apesar do empate, Dorival elogiou a postura do time diante do rival e ressaltou os desafios recentes.

“Positivo é o espírito de luta, valentia, entrega e dedicação. Nós fizemos uma conta rápida, em razão da última partida que jogamos dentro do campo do Palmeiras para hoje, deve ter dado quinze dias, tivemos cinco desfalques e um sexto dentro do jogo. Não está sendo simples, situação complexa”, analisou. O técnico também falou sobre a sequência pesada de jogos e a diferença de preparação em relação ao adversário. “Sequência puxada de jogos, campo do Vasco exigiu demais, depois campo sintético (contra o Athletico-PR) que exige recuperação diferente. Rival teve tranquilidade para se preparar e nós tivemos que suportar pressão grande”, completou.

Memphis Depay e o foco na Copa do Brasil Questionado sobre Memphis Depay, o comandante fez um elogio ao camisa 10, mas reconheceu a falta de ritmo do holandês. “Eu acho que isso é dentro de condição de que o jogador (Memphis) precisa de sequência, ficou parado e o retorno foi curto. Temos que computar tudo isso, é um jogador perigoso, provoca situação diferente na equipe adversária”. Assim, o Corinthians terá uma pausa durante a Data Fifa. Aliás, Dorival vê o período como fundamental para recuperar jogadores e mirar o duelo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil.