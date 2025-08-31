Cruzeiro perde para o Palmeiras, mas se classifica à final do Brasileiro feminino

Cruzeiro perde para o Palmeiras, mas se classifica à final do Brasileiro femininoCabulosas jogaram duro, embora tenham perdido para o Palmeiras, por 2 a 1. Se classificaram no placar agregado de 4 a 3
O Palmeiras venceu o Cruzeiro pela primeira vez no Brasileiro Feminino, mas não foi o suficiente. Mesmo com a derrota no Independência por 2 a 1, neste domingo (31/09), pela partida da volta da semifinal do Brasileirão, as Cabulosas se classificaram pelo placar agregado de 4 a 3. O time mineiro venceu na ida por 3 a 1. Poliana abriu o placar para as Palestrinas no primeiro tempo. É a primeira vez que o time celeste vai disputar a decisão do Brasileiro Feminino. No segundo tempo, Marília empatou para o Cruzeiro e Amanda Gutierres, artilheira da competição com 17 gols fez o segundo do Palmeiras. A decisão será contra o Corinthians, que eliminou o São Paulo.
No início do segundo tempo, o Cruzeiro seguiu com dificuldade. Contra-ataque do Palmeiras. Bola é lançada para Amanda Gutierres que não domina. A bola sobra para Tainá Maranhã dentro da área. Ela faz o drible, dá o passe para Amanda livre dentro da pequena área, aos 4 minutos, e Isa Haas faz o corte providencial.
A defesa do Palmeiras cochila e a bola é lançada pelo alto na entrada da área. Isabela escora para o meio da área, a atacante Marília, do Cruzeiro, vem de trás e finaliza na saída de Tapia. O Palmeiras não desistiu e ficou em cima até o fim do jogo. Amanda Gutierres avança com a bola dominada e solta uma bomba de fora da área. Camila ainda encosta na bola, mas não evita o gol do Palmeiras e o 17º da artilheira. Porém, no fim deu Cruzeiro: no placar agregado 4 a 3 para as Cabulosas.
CRUZEIRO X PALMEIRAS
Semifinal do Campeonato Brasileiro feminino
Data e horário: 31/08/2025, às 10h30 (de Brasília)
Local: Independência, Belo Horizonte (MG)
Público total: 13.533 torcedores
Gol: Poliana, 47’/1ºT (0-1); Marília, 20’/2ºT (1-1); e Amanda Gutierres, 39’/2ºT (1-2)
CRUZEIRO: Camila Rodrigues; Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau e Gisseli (Patrícia Sochor); Bedoya, Gaby Soares (Pri Back – Intervalo), Marília (Letícia Alves) e Vanessinha (Miriã); Byanca Brasil e Letícia Ferreira (Isa Haas – Intervalo). Técnico: Jonas Urias.
PALMEIRAS: Kathe Tapia; Fê Palermo, Poliana (Yoreli Rincón), Pati Maldaner e Carla (Laís Estevam); Espinales (Ingryd ), Diany (Tainá Maranhão – Intervalo), Andressinha e Brena; Amanda Gutierres e Soll. Técnico: Camilla Orlando.
Árbitra: Rejane Caetano da Silva (RJ)
Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Brígida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Anderson da Silveira Farias (RS)
Cartões Amarelos: Vitória Calhau (CRU); Fê Palermo (PAL), Espinales (PAL), Ingryd (PAL), Tainá Maranhão (PAL).
