Crespo valoriza atuação do São Paulo mesmo com a derrota

Treinador acredita que resultado não era o que o Tricolor merecia contra o Cruzeiro e destaca jogo de identidade do seu time

Apesar do resultado adverso, o Tricolor conseguiu ter uma boa apresentação, com maior posse de bola e controlando a partida em vários momentos. O treinador Hernán Crespo classificou que seu time conseguiu respeitar a identidade e as ideias propostas e acredita que a derrota não foi merecida.

O São Paulo viu sua sequência de jogos invictos terminar. Na noite deste sábado (30), o Tricolor perdeu para o Cruzeiro, por 1 a 0 , no Mineirão, e voltou a ser derrotado no Brasileirão após sete rodadas. O último revés havia acontecido no retorno da pausa para o Mundial de Clubes, contra o Flamengo.

“Jogamos por momentos um belo futebol, em linhas gerais fomos muito bem. Não posso ficar feliz pelo resultado. Acho que não merecíamos esse resultado. Mas jogar assim, num campo difícil, contra um adversário muito bom. Jogar desse jeito, respeitando a identidade, a bola, as ideias, com muita vontade, personalidade, coragem. Falamos depois do jogo que o empate talvez fosse pouco. Mas não se pode mudar. A sorte faz parte”, pontuou.

Para Crespo, o desempenho do São Paulo no Morumbis mostra o que a equipe pode desenvolver para as próximas partidas. O argentino destacou que o time pode tomar o papel de protagonista em casa e como visitante.

“O resultado é muito importante. Mas a forma, o jeito que joga, acho que hoje demonstramos que o São Paulo jogará no Morumbis e fora de casa com a mesma ideia. Ser protagonista, respeitar a bola, criar. Como criamos, acreditamos naquilo que fazemos. Isso é importante. O time se sente confortável dentro do jogo, acredita naquilo que fazemos em campo”, afirmou.