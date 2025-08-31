Corinthians e Palmeiras ficam no empate na Neo Química Arena

Corinthians e Palmeiras ficam no empate na Neo Química ArenaVitor Roque chegou a abrir o placar para o Verdão, mas o Timão chegou a igualdade com um gol contra de Piquerez
Corinthians e Palmeiras ficaram no empate em 1 a 1 neste domingo (31/8), na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão chegou a sair na frente com Vitor Roque, cobrando pênalti. Mas o Timão chegou ao empate com um gol contra de Piquerez, após Gustavo Henrique escorar a bola para dentro da área. Apesar do ímpeto das duas equipes no começo do jogo, a reta final foi de bastante cautela e as duas equipes terminaram o confronto com um ponto para cada lado.
Com o resultado, o Corinthians segue na 11° colocação, com 26 pontos, mas pode perder a posição ainda com o decorrer da rodada. Já o Palmeiras caiu para a terceira posição, com 43 pontos, mas com dois jogos a menos, segue firma na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro.
Primeiro tempo de gols no dérbi
O clássico começou com o Palmeiras em cima do Corinthians, mesmo fora de casa. Após Flaco López perder oportunidade clara e Hugo Souza salvar chute de Vitor Roque, a pressão visitante resultou em pênalti de Charles em López. Aos 13 minutos, o ”Tigrinho” cobrou com categoria e abriu o placar. O Timão, que pouco criava, chegou ao empate na bola parada. Após falta batida por Garro, Gustavo Henrique cabeceou para o meio da área, a bola desviou em Piquerez e morreu no fundo da rede. Com o jogo em 1 a 1, o jogo ficou aberto. O Alvinegro assustou com Angileri, que cruzou na área e Gui Negão se esticou todo, mas não alcançou a bola. Já o artilheiro Flaco López tentou colocar o Verdão novamente em vantagem, mas parou duas vezes em Hugo Souza. Contudo, a equipe de Abel Ferreira terminou o primeiro tempo melhor e mais próxima do segundo gol.
Corinthians e Palmeiras colocam o pé no freio
Já na etapa final, o Corinthians voltou destinado a aproveitar o fator casa para ir pra cima do rival. Logo no começo, Maycon apareceu pelo meio e finalizou com perigo, passando perto da meta palestrina. Depois, Garro arriscou de fora da área e parou no goleiro Weverton. O Palmeiras respondeu com Maurício, que saiu em velocidade na cara do gol, mas parou em grande defesa de Hugo Souza. Com mais posse de bola, a equipe de Abel Ferreira não conseguia mais criar com tanta efetividade, assim dando espaço para o Alvinegro chegar. Contudo, nos minutos finais, ambas as equipes abaixaram o ímpeto e tentavam explorar alguns contra-ataques e jogadas rápidas. Facundo Torres ainda teve uma chance, mas bateu para fora do gol. Assim, as duas equipes colecionaram muitos erros no fim e terminaram empatados em 1 a 1 na Neo Química Arena.
CORINTHIANS 1X1 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 22ª rodada
Data-Hora: 31/08/2025 (domingo)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Gols: Vitor Roque, 13’/1°T (0-1); Piquerez, contra 25’/1°T (1-1)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Charles (Cacá, 34’/2°T), Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Raniele (João Pedro Tchoca, 15’/2°T), Maycon (Vitinho, 34’/2°T), Rodrigo Garro (Ryan, 34’/2°T) e Breno Bidon; Memphis Depay e Gui Negão (Talles Magno, 41’/2°T). Técnico: Dorival Júnior
PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício (Facundo Torres, 14’/2°T) e Felipe Anderson (Ramón Sosa, 28’/2°T); Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Cartão Amarelo: Breno Bidon e Memphis Depay(COR); Bruno Fuchs, Abel Ferreira, Gustavo Gómez e Lucas Evangelista(PAL)
