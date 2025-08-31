Chapecoense x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Chape pode embolar a briga pelo título. Já o Tigre sonha com o G4

Em confronto da parte de cima da tabela, Chapecoense e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (1), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão . Apesar da briga pelo acesso, catarinenses e goianos possuem objetivos diferentes. Afinal, a Chape mira o título, além de voltar para a elite do futebol brasileiro. Já o Tigre, por sua vez, tenta se aproximar do G4.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega a Chapecoense

Em terceiro lugar, a Chapecoense começou a rodada apenas quatro pontos atrás do líder e três do vice-líder. Com as derrotas de Goiás e Coritiba, o time catarinense pode embolar a briga pelo título. Portanto, precisa fazer valer o mando de campo e fazer o dever de casa.

Assim, o técnico Gilmar Dal Pozzo deve mandar a campo força máxima. O único desfalque é o meia Giovanni Augusto. Afinal, recebeu o terceiro cartão amarelo na goleada sobre o Athletic e terá que cumprir suspensão automática.

Como chega o Vila Nova

Em oitavo lugar com 33 pontos, o Vila Nova ainda tem chances de subir. Afinal, não está distante do G4. A diferença para o quarto colocado Criciúma é de seis pontos, já que o time catarinense venceu na rodada. Portanto, o time goiano precisa vencer ou pelo menos pontuar.