Celtic e Rangers empatam em clássico decepcionante

Rangers, em casa, abusa dos chuveirinhos e tem gol anulado; Celtic joga para empatar. No fim, 0 a 0 pela 4ª rodada do Escocês

Rangers e Celtic fizeram neste domingo, 31/8, o primeiro grande clássico da temporada 2025/26 do Campeonato Escocês. Jogando em casa, no Ibrox Stadium, pela 4ª rodada, o Rangers dominou, teve um gol anulado, mas, abusando de chuveirinhos infrutíferos, não saiu do 0 a 0 com o maior rival.

Assim, o Rangers segue sem vencer na competição, acumulando quatro empates e ficando em sexto lugar e ainda podendo perder mais uma posição ao fim da rodada. Já o Celtic perdeu a campanha 100%, mas ainda sem levar gol. Com dez pontos, segue na liderança,mas empatado com o Hearts.

Como foi Rangers x Celtic

O Celtic entrou para se defender, tanto que praticamente não foi ao ataque, armando uma retranca e levando pressão. Contudo, o Rangers teve muito pouca qualidade ofensiva, praticamente só jogava em chuveirinhos, com vários lançamentos para a área rechaçados pela defesa. Na melhor oportunidade, em uma falta levantada na área, Southern cabeceou e marcou, mas o gol foi anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Celtic ao menos foi um pouco mais ao ataque, até conseguindo levar algum perigo, mas sem grandes oportunidades. Enfim, num jogo que teve muita luta e pouca qualidade, o empate sem gols foi o resultado mais justo para os dois times.

E os números indicam isso: apenas dois chutes em direção ao gol em 90 minutos. E o Celtic, com 59% de posse, passou a maior parte do tempo com a bola no campo de defesa.