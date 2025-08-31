Carlos Cuesta desembarca no Rio para assinar com Vasco

Zagueiro, que pertence ao Galatasaray, realizará exames médicos e, se aprovado, será anunciado. Ele reforça o Cruz-Maltino por empréstimo / Crédito: Jogada 10

Novo reforço do Vasco, Carlos Cuesta desembarcou na noite deste domingo (31) para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo. Ele, aliás, pertence ao Galatasaray. O zagueiro colombiano de 26 anos foi breve ao comentar sobre o acerto e quer jogar o quanto antes. “Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco. Espero que seja muito rápido para que eu já possa treinar”, disse.