Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carlos Cuesta desembarca no Rio para assinar com Vasco

Carlos Cuesta desembarca no Rio para assinar com Vasco

Zagueiro, que pertence ao Galatasaray, realizará exames médicos e, se aprovado, será anunciado. Ele reforça o Cruz-Maltino por empréstimo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Novo reforço do Vasco, Carlos Cuesta desembarcou na noite deste domingo (31) para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo. Ele, aliás, pertence ao Galatasaray. O zagueiro colombiano de 26 anos foi breve ao comentar sobre o acerto e quer jogar o quanto antes.

“Estou bem, estou feliz de vir para o Rio e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco. Espero que seja muito rápido para que eu já possa treinar”, disse.

O vínculo do zagueiro será de um ano e meio, enquanto o Vasco terá a opção de compra ao final do contrato. O Cruz-Maltino pode, no entanto, concluir a operação antes, se preferir.

O atleta será o segundo reforço defensivo do clube neste meio de temporada. Antes dele, Robert Renan, do Zenit, da Rússia, também assinou por empréstimo com a equipe de São Januário.

Com Carlos Cuesta e Robert Renan, o Vasco consegue reforços para os lados direito e esquerdo da zaga. Ambos chegam para suprir as saídas de João Victor, que se transferiu para o CSKA Moscou, da Rússia, e Luiz Gustavo, negociado com o Bahia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar