Benfica não vacila e mantém o 100% no Português

O Benfica segue 100% Português. Neste domingo, as Águias foram até Alverca (pertinho de Lisboa, 20 km) e venceram o time local por 2 a 1. Schjelderup e Dedic (este com um golaço) marcaram no primeiro tempo. No segundo tempo, Davi Gui descontou e deixou o final sob tensão para o Benfica, que naquela altura estava com um a menos. Afinal, Dedic foi expulso.

Assim, o Benfica chega aos nove pontos em três jogos. A liderança é do Porto, que tem um jogo a mais e, neste sábado, venceu o Sporting, em Lisboa, por 2 a 0, e foi aos 12 pontos. O Alverca, que voltou à elite nesta temporada após 21 anos de ausência, soma um ponto e está na zona de rebaixamento.

A torcida do Benfica, como esperado, foi maioria no diminuto estádio (7 mil lugares) de uma cidade tão próxima de Lisboa. E os benfiquistas foram logo marcando, aos cinco minutos. Schjelderup aproveitou um erro de marcação, recebendo livre na área, na marca do pênalti. O domínio era total, mas o segundo gol veio apenas aos 44 minutos — e foi belíssimo. Dedic recebeu pela direita, avançou, cortou, entrou na área e mandou uma bomba para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o Benfica administrava a vantagem e quase levou um gol quando Chiquinho cobrou falta e Samuel Soares fez uma defesa incrível, de mão trocada, salvando no canto esquerdo. Mas, aos 25, Dedic, o mesmo do golaço, fez uma falta feia por trás e levou vermelho. Com um a mais, o Alverca ganhou confiança, passou a ser perigoso e fez um belo gol com Davi Gui, aos 40 minutos. E pressionou pelo empate até o fim. Mas não conseguiu a igualdade.

4ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (29/8)

Gil Vicente 2×0 Moreirense

Sábado (30/8)

Casa Pia 0x2 Nacional

Vitória de Guimarães 1×1 Arouca

AVS (Aves) 0x1 Famalicão

Sporting 1×2 Porto

Domingo (31/8)

Tondela 2×2 Estoril

Alverca 1×2 Benfica

Rio Ave x Braga -16h30

Segunda-feira (1/9)

Santa Clara x Estrela Amadora