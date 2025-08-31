Atlético perde a quarta seguida no Brasileirão e se aproxima do Z4

Time mostra pouca criatividade, é derrotado por 1 a 0 pelo Vitória no Barradão e liga o sinal de alerta na competição

O primeiro tempo no Barradão foi definido por um golaço logo no início. Aos cinco minutos, o atacante Erick acertou um belo chute colocado no ângulo do goleiro Everson. O gol, então, deu ao Vitória a tranquilidade para adotar sua estratégia. O time da casa, que vinha de uma goleada sofrida, recuou e esperou os contra-ataques.

O Atlético amargou sua quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. A equipe foi superada pelo Vitória por 1 a 0, neste domingo (31), no Barradão, em Salvador. O jogo, válido pela 22ª rodada, teve o único gol marcado por Erick, ainda no primeiro tempo. Com o péssimo resultado, o time cai para a 15ª posição, com 24 pontos, e se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento (Z4).

O Atlético, por sua vez, dominou a posse de bola, mas com pouca criatividade. A equipe visitante tentou pressionar, principalmente em chutes de fora da área. O goleiro Arcanjo, do Vitória, contudo, fez boas defesas para garantir a vantagem. Mesmo recuado, o time da casa ainda teve chances de ampliar, mas também desperdiçou.

Atlético aumenta pressão no segundo tempo

Na segunda etapa, o time do Atlético aumentou muito a sua pressão. A equipe visitante foi para o tudo ou nada e criou as melhores chances da partida. O atacante Cuello, por exemplo, acertou a trave em uma bela jogada individual. O meia Gustavo Scarpa, em outra oportunidade, finalizou com muito perigo, rente à trave.

O Vitória, contudo, conseguiu se segurar na defesa de forma heroica. A equipe baiana também teve chances claras de matar o jogo em contra-ataques. Em uma delas, o atacante Fabri exigiu grande defesa de Everson. No fim das contas, o apito final selou a vitória fundamental para o time da casa, que respira no campeonato.

VITÓRIA 1×0 ATLÉTICO

Série A do Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data: 31/08/2025

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Gol: Erick, 5’/1ºT (1-0)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Paulo Roberto (Edu, 5’/2ºT), Camutanga, Wagner Leonardo e Ramon; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Baralhas; Osvaldo (Ronald Lopes, 29’/2ºT), Erick (Fabri, 29’/2ºT) e Renato Kayzer (Carlinhos, 29’/2ºT). Técnico: Rodrigo Chagas (interino).

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Biel, 22’/2ºT), Vitor Hugo (Reinier, 13’/2ºT), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino, 35’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Rony, 34’/2ºT); Dudu (Igor Gomes, 12’/2ºT), Cuello e Hulk. Técnico: (Não informado).

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex dos Santos (RJ)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartão amarelo: Baralhas, Willian Oliveira (VIT); Vitor Hugo, Alexsander, Junior Alonso (ATL)