Atlético avança para contratar o técnico Martín Anselmi

O Atlético está em negociações para que o argentino Martín Anselmi assuma o cargo de treinador após a demissão de Cuca. Apesar de outros nomes terem sido especulados nas últimas horas, Anselmi aparece como o mais perto para se tornar o novo comandante da equipe. A informação é do jornalista Cesar Luis Merlo, do Uol. Anselmi, de 39 anos, é considerado um técnico jovem e promissor. Seu último trabalho foi no Porto, de Portugal. Antes disso, esteve vinculado ao Independiente del Valle, do Equador, e ao Cruz Azul, do México, clubes que em determinado momento impediram sua chegada ao futebol brasileiro por conta de contratos vigentes.

O treinador assumiu o comando do Porto após as eliminações da equipe na Copa de Portugal e na Copa da Liga na primeira metade de 24/25. Entretanto, o trabalho não surtiu efeito. O Porto não se classificou nos playoffs da Liga Europa e terminou o Campeonato Português em terceiro lugar. No Mundial de Clubes, o time teve dois empates e uma derrota no Grupo A e encerrou a participação na terceira colocação. Antes de Anselmi, a diretoria do Galo cogitou contratar Sampaoli, Pedro Caixinha, Pedro Martins e Zubeldía. No entanto, nenhum deles atingiu os critérios colocados pelo Galo. Desta maneira, o argentino desponta como favorito. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.