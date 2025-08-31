Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel diz que empate no clássico tem ‘sentimento de derrota’

Abel diz que empate no clássico tem 'sentimento de derrota'

Palmeiras sai frustrado do Dérbi após dominar, mas não converter chances. Treinador lamenta tropeço e ironiza retrospecto contra Dorival
O Palmeiras deixou a Neo Química Arena neste domingo (31/8) com um gosto amargo. Afinal, o empate em 1 a 1 com o Corinthians, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi interpretado pelo técnico Abel Ferreira como um tropeço com “sentimento de derrota”. A equipe alviverde, que abriu o placar cedo com Vitor Roque em cobrança de pênalti, viu Piquerez marcar contra e permitir a reação corintiana ainda no primeiro tempo. Apesar da pressão exercida na etapa final, o time não conseguiu transformar volume em gols.

“Quando viemos jogar aqui foi isso. Nem sempre o resultado traduz o que é eficiência e produção, como foi hoje. Sentimento de derrota, perdemos dois pontos. Tivemos oportunidades de sobra para sair daqui com outro resultado. Achei que fizemos um bom jogo. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, na Copa do Brasil também foi assim”, disse Abel Ferreira.

Aliás, o treinador voltou a exaltar o peso da rivalidade com o Corinthians e fez questão de alfinetar o rival.

“Entendo que a rivalidade é imensa desde que cheguei aqui. Não sei qual o saldo contra o Corinthians, sei que já joguei contra vários treinadores. Sei que ganhamos títulos, que temos estrutura. É um clube que joga contra a gente com faca nos dentes”, completou.

Abel minimiza retrospecto em dérbis nesta temporada

Em 2025, os dois times se enfrentaram sete vezes, mas o Palmeiras só venceu uma, no primeiro turno do Brasileiro. O Corinthians terminou o ano levando a melhor em três clássicos, incluindo a conquista do Paulistão e a eliminação alviverde na Copa do Brasil.

Perguntado sobre a desvantagem no retrospecto contra Dorival Júnior, são cinco derrotas e apenas duas vitórias, Abel respondeu em tom irônico:

“Você não viu o lance do gol, a bola que bateu no Piquerez e entrou? É isso.”, finalizou

Com o empate, o Palmeiras chegou a 43 pontos, sendo ultrapassado pelo Cruzeiro e ficando a quatro do Flamengo, líder do campeonato. O próximo compromisso da equipe será no dia 13 de setembro, contra o Internacional, pela 23ª rodada do Brasileirão.

