‘Time vai para as cabeças’, diz Vitinho após Inter bater o Fortaleza

Autor de um dos gols no 2 a 1, atacante celebra o fim da "maré ruim" e diz que o resultado dá confiança para a equipe / Crédito: Jogada 10

O atacante Vitinho foi um dos destaques da vitória do Internacional. O time venceu o Fortaleza por 2 a 1, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogo, que encerrou a 22ª rodada, ocorreu na noite deste domingo (31). Após a partida, o jogador celebrou o fim da má fase da equipe. Para ele, o resultado positivo foi fundamental para “virar a chave” e retomar a confiança. A equipe colorada, de fato, precisava muito de um bom resultado no campeonato. O time vinha de uma sequência negativa que já incomodava todo o elenco. Vitinho, autor do segundo gol da partida, falou sobre essa grande necessidade.

“Necessitávamos da vitória. Vínhamos em uma maré ruim”, admitiu o jogador do Inter. Vitinho diz que time vai para as cabeças Para o atacante, o triunfo sobre o time cearense serve como uma grande injeção de ânimo. Ele acredita que, a partir de agora, a equipe pode embalar na competição. “Importante o resultado que nos dá confiança para embalar e irmos para as cabeças”, afirmou o atleta. “A vitória foi importante para virar a chave e ter mais confiança”, completou. O jogador, por fim, reforçou a grande crença no potencial de todo o grupo. Ele sabe que o time pode render muito mais do que vinha mostrando nas últimas rodadas. A ordem no vestiário, agora, é manter o foco e o trabalho para subir na tabela.