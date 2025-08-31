Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Queria pedir desculpa’, diz Hulk após quarta derrota seguida do Atlético

Ídolo do Galo assume a responsabilidade, cobra 'trabalho e foco' do elenco e diz que a única solução é dar uma 'resposta positiva' em campo
O atacante Hulk assumiu a responsabilidade após mais uma derrota do Atlético. A equipe perdeu para o Vitória por 1 a 0, neste domingo (31), pelo Brasileirão. O ídolo do time, então, fez questão de se pronunciar após a quarta derrota seguida. Ele pediu desculpas à torcida pelo péssimo momento vivido pelo clube. A cobrança do capitão, aliás, foi por uma reação imediata de todo o elenco.

O camisa 7, de fato, se mostrou muito incomodado com a péssima fase da equipe. Ele iniciou sua fala com um pedido direto e sincero de desculpas aos torcedores.

“Queria pedir desculpa em respeito a essa camisa”, disse Hulk. “Com o elenco, com o time que a gente tem…”, completou o atacante, lamentando o baixo rendimento que a equipe vem apresentando.

Hulk tem solução para o momento

O capitão do time, contudo, também apontou o único caminho para a recuperação. Para ele, a única forma de reverter a situação atual é com dedicação total nos treinos e jogos.

“A única solução é dar uma resposta positiva. Trabalho, concentração, entrega e foco para reverter a situação”, afirmou o atacante do time.

Por fim, Hulk ainda comentou sobre o futuro comando técnico do time. O Atlético, que está com um treinador interino, busca um novo nome no mercado. A fala do jogador, então, deixou clara a grande expectativa de todo o elenco.

“Esperamos que venha um treinador com uma boa ideia”, finalizou o ídolo do clube.

