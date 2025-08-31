‘Queria pedir desculpa’, diz Hulk após quarta derrota seguida do Atlético

Ídolo do Galo assume a responsabilidade, cobra 'trabalho e foco' do elenco e diz que a única solução é dar uma 'resposta positiva' em campo / Crédito: Jogada 10

O atacante Hulk assumiu a responsabilidade após mais uma derrota do Atlético. A equipe perdeu para o Vitória por 1 a 0, neste domingo (31), pelo Brasileirão. O ídolo do time, então, fez questão de se pronunciar após a quarta derrota seguida. Ele pediu desculpas à torcida pelo péssimo momento vivido pelo clube. A cobrança do capitão, aliás, foi por uma reação imediata de todo o elenco. O camisa 7, de fato, se mostrou muito incomodado com a péssima fase da equipe. Ele iniciou sua fala com um pedido direto e sincero de desculpas aos torcedores.

“Queria pedir desculpa em respeito a essa camisa”, disse Hulk. “Com o elenco, com o time que a gente tem…”, completou o atacante, lamentando o baixo rendimento que a equipe vem apresentando. Hulk tem solução para o momento O capitão do time, contudo, também apontou o único caminho para a recuperação. Para ele, a única forma de reverter a situação atual é com dedicação total nos treinos e jogos. “A única solução é dar uma resposta positiva. Trabalho, concentração, entrega e foco para reverter a situação”, afirmou o atacante do time. Por fim, Hulk ainda comentou sobre o futuro comando técnico do time. O Atlético, que está com um treinador interino, busca um novo nome no mercado. A fala do jogador, então, deixou clara a grande expectativa de todo o elenco.