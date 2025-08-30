Volantes celebram gol pelo Botafogo: ‘Primeiro de muitos’

Danilo e Newton balançaram as redes pela primeira vez pelo clube em goleada sobre o Bragantino, neste sábado, no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

Newton e Danilo marcaram seus primeiros gols com a camisa do Botafogo, neste sábado (30), na goleada sobre o Bragantino por 4 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Ambos, que são de Salvador, destacaram o feito e esperam que possam ajudar ainda mais o time carioca no restante da temporada. “Bonito é fazer o gol e ajudar o Botafogo, que é o mais importante. Muito feliz, nosso primeiro gol, espero que seja o primeiro de muitos. Nós somos quase do mesmo bairro de Salvador, temos muitos amigos em comum, acho que todo mundo está feliz hoje”, afirmou Newton.

Depois dele, Danilo também comemorou o gol e a vitória. Além disso, o jogador ressaltou o entrosamento que aos poucos vem conquistando. “Agradecer a Deus, o importante é ajudar o Botafogo a sair com os três pontos. Cheguei agora, estou me adaptando, graças a Deus estou indo bem com o Marlon, com o Newton. Agora é continuar evoluindo junto com a equipe para continuar dando resultado positivo”, disse o camisa 35. Com o resultado, o técnico Davide Ancelotti, enfim, conquistou a sua primeira vitória dentro de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Até o momento eram duas derrotas e dois empates. Assim, o Glorioso soma 35 pontos, na quinta colocação, e se aproxima do Bahia, quarto colocado, com 36. Depois dissoo, o Glorioso enfrenta o Vasco no dia 11 de setembro, às 21h30, no Nilton Santos, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

