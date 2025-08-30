Veja os classificados à 2ª fase e os rebaixados da Série C do Brasileiro

Guarani, Brusque e Foresta avançam e seguem sonhando com a Série B. ABC e CSA se juntam a Retrô e Tombense. São rebaixados e dão adeus à Série C

Se Terminou neste sábado, 30/8, a fase de grupos da Série C. Com o fim da 19ª e última rodada, foram conhecidos os três últimos classificados para a próxima e decisiva fase — e os dois times que se juntam aos dois já rebaixados.

Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo entravam em campo já dentro do G8. Restavam três vagas e nove times na luta. Melhor para Brusque, Guarani e Floresta — este último foi o único que entrou fora do G8 e se classificou. Foi beneficiado pela vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo e pela derrota do Ituano para o Náutico. O Ituano, aliás, caiu de oitavo para 12º.

Já na briga contra o rebaixamento, Retrô e Tombense entraram rebaixados. Restavam duas vagas, e cinco equipes jogando no desespero. No confronto entre times no Z4, o ABC recebeu o Itabaiana, mas perdeu por 1 a 0. Assim, o time do Rio Grande do Norte caiu. Já o Itabaiana, ao alcançar os 22 pontos, se salvou graças à derrota do CSA para o Brusque por 2 a 0. Enfim, CSA, ABC, Retrô e Tombense são os times que caíram para a Quarta Divisão.

Assim, estão definidos os dois grupos da próxima fase da Série C:

Grupo A

Caxias

Londrina

São Bernardo

Floresta

Grupo B

Ponte Preta

Náutico

Brusque

Guarani