Última rodada da Série C promete emoção, classificados e rebaixados

Neste sábado acontece a 19ª rodada, última rodada da fase de grupos da Série C do Brasileiro. É ela que definirá os últimos classificados para a segunda fase e os quatro rebaixados à Série D. Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo já estão garantidos na fase decisiva. Contudo, os times que têm entre 26 e 22 pontos estão na disputa pelas últimas vagas. Isso significa nove times brigando por três vagas. E tem até time que sonha com a classificação, mas ainda corre risco de cair. Aliás, rebaixados certos por enquanto são apenas dois: Retrô e Tombense. Vamos às contas:

Rodada final da fase de grupo à Série C Todos os jogos serão às 17h (de Brasília). Transmissões ao lado de cada partida: Ponte Preta x Londrina – Sportynet e DAZN.

ABC x Itabaiana – Band, Sportynet e YouTube Sportynet.

Náutico x Ituano – Sportynet e DAZN.

Brusque x CSA – YouTube Sportynet.

Ypiranga-RS x Figueirense – Sportynet e DAZN.

Tombense x Guarani – Band, Sportynet e YouTube Sportynet.

Confiança x Retrô – YouTube Sportynet.

Floresta x São Bernardo – YouTube Sportynet.

Maringá x Caxias – YouTube Sportynet.

Anápolis x Botafogo-PB – YouTube Sportynet. Esta é a pontuação atual Classificados 1º Caxias – 37 pontos (12 vitórias e saldo de 8)

2º Ponte Preta – 33 pontos (10 vitórias e saldo de 3)

3º Náutico – 33 pontos (9 vitórias e saldo de 15)

4º Londrina – 30 pontos (8 vitórias e saldo de 9)

5º São Bernardo – 30 pontos (8 vitórias e saldo de 6)

Na briga

6º Guarani – 26 pontos (7 vitórias e saldo de 0).

7º Brusque – 25 pontos (7 vitórias e saldo de 1).

8º Ituano – 24 pontos (6 vitórias e saldo de -2).

9º Floresta – 24 pontos (6 vitórias e saldo de -2).

10º Botafogo-PB – 23 pontos (6 vitórias e saldo de 3).

11º Confiança – 23 pontos (6 vitórias e saldo de -2).

12º Figueirense – 23 pontos (5 vitórias e saldo de 4).

13º Ypiranga-RS – 22 pontos (6 vitórias e saldo de -5).

14º CSA – 22 pontos (5 vitórias e saldo de 0).

15º Maringá – 22 pontos (4 vitórias e saldo de -1).

16º Anápolis – 20 pontos (4 vitórias e saldo de -5).

17º Itabaiana – 19 pontos (5 vitórias e saldo de -5).

18º ABC – 18 pontos (2 vitórias e saldo de -4).

Rebaixados 19º Retrô – 14 pontos (3 vitórias e saldo de -14)

20º Tombense – 13 pontos (2 vitórias e saldo de -9) Situação da rodada Um jogo tem pouca importância para a classificação: Ponte x Londrina, já garantidos. Os demais serão dramáticos. Para um lugar no Top 8, alguns times dependem apenas de seus resultados. É o caso de Guarani e Brusque: vencendo, estão classificados. Mas o empate não garante a vaga. O oitavo colocado, Ituano (24 pontos), está à frente do nono (Floresta) pelo número de gols marcados. Ou seja, se ambos vencerem, mas o Floresta fizer um gol a mais, ele é quem termina no G-8. Porém, se Guarani, Brusque, Ituano e Floresta tropeçarem, podem ser ultrapassados por Botafogo-PB, Confiança e Figueirense. Ou seja, uma baita mudança de colocação pode acontecer.

Zona de perigo Há chance pequena de classificação para os times com 22 pontos: CSA e Maringá. Precisam vencer e torcer por combinações. Mas o que precisam mesmo é garantir ao menos um ponto, o que elimina o risco de rebaixamento. Quem está mais ameaçado Anápolis (20 pontos)

Itabaiana (19 pontos)

ABC (18 pontos)