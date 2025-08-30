Terrabolistas: Seleção não pode viver só de Premier League

“Nunca gostei de nenhuma atuação dele na Seleção Brasileira. Quem defende ele, usa a carteirada da Premier League. Quer dar mais uma chance? Beleza. Se ele jogar e for bem, eu mudo minha opinião. Mas se ele não mostrar futebol de novo, tem que ser a última (chance). Não gosto de carteira cativa na Seleção ou de carteirada da liga em que joga”, disse.

O programa Terrabolistas debateu o critério de convocação na Seleção Brasileira . Assim, o jornalista Alan Simon questionou a presença de nomes por grife de liga, como jogadores que atuam na Premier League. Entre eles, o meia Joelinton. O comentarista pontuou que o meio-campista nunca convenceu e já recebeu inúmeras oportunidades com a camisa amarelinha.

Contudo, Joelinton não disputará os próximos jogos da Seleção Brasileira. Afinal, ele sofreu uma lesão durante o segundo jogo do Newcastle no Campeonato Inglês. Assim, o técnico Carlo Ancelotti chamou Jean Lucas, do Bahia, para o lugar.

O Brasil enfrenta o Chile, no dia 4, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Depois, a Seleção encara a Bolívia, em 9 de setembro, em El Alto, na altitude de mais de 4 mil metros acima do nível do mar, pela última rodada.

Em terceiro lugar, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. O país é o único presente em todas as edições desde 1930, quando a competição foi criada. Além disso, também é o maior campeão com cinco títulos e busca o hexacampeonato para dar fim a um jejum de quase 24 anos.

