Terrabolistas comentam sobre a ‘explosão’ futebol feminino nos próximos anos

O campeonato foi pauta da última edição do Terrabolistas, do portal Terra. O jornalista Allan Simon, convidado desta edição, mostrou muito otimismo com o futuro do futebol feminino. Para ele, a modalidade terá muita evolução no país com a disputa da Copa do Mundo em 2027, e recordou das críticas que o esporte já sofreu.

O Brasileirão Feminino vive um final de semana de decisão. Neste sábado (30), conheceremos as grandes finalistas da edição 2025 do torneio . Cruzeiro e Corinthians levaram vantagem nos jogos de ida contra Palmeiras e São Paulo, respectivamente.

“Pode ter hater à vontade, mas ele vai ser muito grande, muito maior do que já é. Nós vamos ter uma Copa do Mundo no Brasil daqui a dois anos, o caminho natural é a evolução. Todas as críticas que as pessoas fizeram no passado, eram de questões extremamente naturais para um esporte que ficou proibido no Brasil durante muitos anos e que o investimento só começou a vir agora. Então ele vai ser muito grande”, enfatizou.

Sucesso do Cruzeiro

Simon também trouxe o exemplo do Cruzeiro, que mostra como investir na modalidade dá resultado. As Cabulosas vieram fortes para a temporada e chegaram na semifinal do Brasileirão, largando em vantagem, fora de casa, contra o Palmeiras, vencendo por 3 a 1.

“O Cruzeiro agora vem e, de uma forma muito rápida, consegue transformar um projeto em algo que, provavelmente, vai ser finalista do Brasileirão. Mas o Cruzeiro está mostrando que, neste instante, 2025, basicamente se você investir você vai fazer acontecer. E os times que ficam aí sofrendo, como o Santos, que conseguiu ser rebaixado também no feminino, acordem, porque o futebol feminino vai ter um tamanho muito maior do que tem hoje”, reforçou.