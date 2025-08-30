Terrabolistas: ‘O Neymar que alguns endeusam não existe mais’

Participantes do podcast defendem que, embora tenha espaço no grupo, o craque não pode mais ser a figura central e o 'dono' do time

O vídeo, de fato, critica a chamada “Neymardependência” histórica da Seleção. Nos últimos 15 anos, segundo a análise, o time sempre priorizou o craque. Os esquemas táticos, portanto, eram montados para servir ao seu jogo. Com Ancelotti, contudo, o repertório tático é muito mais amplo. O novo técnico, enfim, não focará em apenas um único jogador.

A possível volta de Neymar à Seleção Brasileira é o tema de uma análise em vídeo no podcast ‘Terrabolistas’, do portal Terra. A discussão, contudo, defende uma mudança de status para o craque. Para o comentarista Alan Simon, o jogador pode ter um lugar no grupo. Ele, no entanto, não deve mais ser a figura central e o “dono” do time. A postura do técnico Carlo Ancelotti, aliás, é elogiada por indicar essa nova era.

Escolhas de carreira de Neymar

As escolhas de carreira de Neymar também são questionadas durante a análise do programa apresentado pelo jornalista Dario Vasconcelos. A sua polêmica saída do Barcelona para o PSG é citada como um exemplo. Ele, que buscava um protagonismo maior, nunca o alcançou de forma plena. A sua trajetória, inclusive, é comparada à do piloto Fernando Alonso, da Fórmula 1, por supostamente ter feito “escolhas erradas”.

O ponto central da discussão, no fim das contas, é separar a realidade da fantasia. A jornalista Juliane Santos diferencia o “Neymar hipotético” do jogador atual.

“Hoje esse é o Neymar, esse Neymar que você está vendo no Santos, irregular. O Neymar hipotético, que muitos ainda endeusam, ele não existe mais, Hoje, acho difícil, pode mudar até, mas acho difícil Neymar ir pra Copa”, afirma, em referência à percepção que alguns ainda têm do craque como o salvador da pátria.

Os Terrabolistas, por fim, sugerem que a Seleção Brasileira vive o início de uma nova era. O foco deixa de ser em um único e grande protagonista. A nova mentalidade, com Ancelotti, busca uma abordagem mais equilibrada e coletiva. A volta de Neymar ao time, portanto, dependerá de sua condição física e de sua adaptação a este novo e diferente papel no grupo.