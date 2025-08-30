Sport x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Times chegam pressionados na luta contra o rebaixamento; Leão vem com desfalque de Lucas Lima, enquanto Cruz-Maltino não terá PH / Crédito: Jogada 10

Um duelo contra o rebaixamento encerra a 22ª rodada do Brasileirão. Neste domingo (20h30), no último jogo do dia, o Sport recebe o Vasco, na Ilha do Retiro, em partida recheada de rivalidade. Afinal, na última vez que os times se enfrentaram no estádio do Leão, uma grande briga tomou conta no lugar do espetáculo, indo parar até mesmo no tribunal. Agora, três anos depois, os times chegam novamente com um mesmo objetivo. Se na ocasião citada a luta era pelo acesso, desta vez o duelo vale muito contra o Z-4. Vamos saber, então, como chegam os rivais para este jogão na capital pernambucana.

Onde assistir O jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime. LEIA MAIS: Atlético demite Cuca após derrota em clássico na Copa do Brasil Como chega o Sport O Sport dá sinais de reação com o técnico Daniel Paulista. Afinal, após perder a maioria dos jogos iniciais do Brasileirão, o time começa a pontuar com maior frequência, perdendo somente um de seus últimos seis duelos. Foi exatamente no último compromisso, em revés por 3 a 0 para o Palmeiras, na última segunda (25/8).

No entanto, o mesmo recorte conta com apenas uma vitória: fora de casa contra o Grêmio, pela última rodada do turno, por 1 a 0. Assim, são quatro igualdades nestas seis partidas. Dois dos três empates na Ilha do Retiro tiveram roteiros parecidos, aliás: o Leão jogou bem e abriu 2 a 0 contra Santos e São Paulo, respectivamente. Porém, a equipe sucumbiu à pressão dos adversário e, em ambos os casos, cedeu o 2 a 2, decepcionando seu torcedor. No outro, um 0 a 0 contra o Bahia. Para este jogo contra o Vasco, o Sport, que vem em último, com dez pontos, ainda deverá ter o desfalque de Lucas Lima. Ele se lesionou (entorse no tornozelo esquerdo) durante a derrota para o Palmeiras e sequer treinou nos últimos dias. Caso não esteja apto, o técnico Daniel Paulista poderá optar por Hyoran ou Atencio. Por outro lado, ele contará com o retorno do atacante Derik Lacerda, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. Como chega o Vasco Vivendo sua habitual gangorra exibicional, o Vasco vem de uma boa partida contra o Botafogo, quarta (27/8), pela Copa do Brasil, apesar do empate por 1 a 1. O meio-campo, com Jair e Barros – dupla inédita na temporada – funcionou, com a tendência dela permanecer intacta para o jogo em Recife. Isso por conta da lesão de Tchê Tchê, sofrida em derrota contra o Corinthians, no último domingo (24/8), em São Januário. Por conta disso, o ex-jogador do Botafogo não atuou contra seu antigo clube, dando espaço ao jovem, que retornou de empréstimo do América-MG a pedido do próprio Vasco.

Um desfalque importante, no entanto, será o de Paulo Henrique. Preservado contra o Corinthians para atuar contra o Botafogo, o lateral-direito sentiu ainda no primeiro tempo do clássico, dando lugar a Puma Rodríguez no intervalo. Visando recuperá-lo para o jogo da volta (dia 11 de setembro), a tendência é que o uruguaio siga na vaga do camisa 96, dos pilares de Fernando Diniz. Em 16º, o time cruz-maltino precisa da vitória para se afastar da “zona do perigo”. São 19 pontos, e o Gigante da Colina já vê os times à sua frente se distanciando, como por exemplo o Grêmio (14º), que já se encontra cinco pontos acima do Vasco. O Santos, 15º, com 21, pode perder a posição em caso de vitória dos comandados de Diniz, aliás. SPORT x VASCO Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data e horário: 31/08/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Zé Lucas, Matheusinho e Hyoran (Atencio); Léo Pereira e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Onde assistir: Amazon Prime