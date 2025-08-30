Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Rayo Vallecano x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes se enfrentam em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
O campeão espanhol volta a campo neste domingo (31). Rayo Vallecano e Barcelona se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Estádio de Vallecas, em partida válida pela terceira rodada de LaLiga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Dinsey+ (streaming).
Como chega o Rayo Vallecano
Em casa, o Rayo Vallecano vai tentar surpreender os atuais campeões e acabar com a sequência de vitórias do Barcelona. Nesta edição de LaLiga, o time venceu uma e perdeu outra, somando assim três pontos em duas rodadas.
Além disso, o Rayo vem de um bom resultado no meio de semana e confirmou a classificação para a Liga Conferência. Na última quinta-feira (28), o clube de Madri goleou o Neman Grodno, de Belarus, por 4 a 0, nos playoffs da competição europeia.
Contudo, o técnico Iñigo Pérez não poderá contar com Nobel Mendy e Abdul Mumin, lesionados.
Como chega o Barcelona
Por outro lado, o Barcelona faz um grande início de temporada sob o comando do técnico Hansi Flick e venceu as duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. Assim, o time é o líder da competição com seis pontos e 100% de aproveitamento.
Além disso, o Barça vai para o seu terceiro duelo consecutivo fora de casa, uma vez que o clube solicitou para ter suas partidas como mandante remanejadas enquanto aguarda a finalização da obra do Camp Nou.
Além disso, Gavi sentiu incômodos e será desfalque para o jogo deste domingo.
RAYO VALLECANO X BARCELONA
3ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Data-Hora: domingo, 31/08/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Estádio de Vallecas, em Vallecas (ESP).
RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe e Chavarría; Ciss, Unai López e Pedro Díaz; Isi Palazón, De Frutos e Álvaro García. Técnico: Iñigo Pérez.
BARCELONA: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferrán Torres e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: Jose Maria Sánchez Martínez (ESP).
