Rangers x Celtic: Onde assistir, escalações e arbitragem

Primeiro clássico entre gigantes escoceses será neste domingo. Pela rodada 4, Celtic está 100%. Rangers vem de três empates, mas joga em casa

O Rangers recebe o Celtic, no Ibrox Stadium, neste sábado, 31/8, às 8h (de Brasília), o primeiro clássico entre os gigantes no Campeonato Escocês. Conhecido como Old Firm, este é considerado o duelo de maior rivalidade do mundo, já que envolve, além de grandes campeões e donos de torcidas enormes, uma questão religiosa. Afinal, o Rangers é o time dos protestantes e o Celtic, dos católicos.

Na Liga Escocesa, que entra na quarta rodada, o Celtic é o atual tetracampeão e vencedor de 13 das últimas 14 ligas. Além disso, o líder com nove pontos, vencendo seus três primeiros jogos. Já o Rangers começou decepcionando, com três empates e apenas o sétimo lugar na tabela. O clube ganhou apenas a edição de 2020/21, isso depois de passar por um processo de falência e ter ficado três anos fora da elite. Agora, tenta espera acabar com a ‘hegemonia verde’. Aliás, esta temporada é histórica: Rangers e Celtic têm, cada um, 55 títulos nacionais. E o favorito Celtic pode, pela primeira vez desde 1927/28, ultrapassar o maior rival no topo dos maiores campeões da Escócia.

Além disso, o duelo servirá para a recuperação das equipes, eliminadas no meio da semana da Champions e tentando se contentar com a Liga Europa. O Rangers vem de uma eliminação sofrida na competição, ao ser goleado pelo Brugge, levando 6 a 0. Já o Celtic perdeu sua classificação para a fase de grupos da Champions ao ser eliminado pelo modesto Kairat, do Cazaquistão, nos pênaltis.

Onde assistir

O canal Goat transmite a partir das 8h (de Brasília).

Como chegam Rangers e Celtic?