Nottingham Forest x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo pela terceira rodada da Premier League põe frente a frente a invencibilidade dos donos da casa contra a crise da equipe visitante / Crédito: Jogada 10

Nottingham Forest e West Ham se enfrentam neste domingo (31), às 10h (de Brasília), no City Ground, em Nottingham, pela terceira rodada da Premier League. O duelo põe frente a frente a invencibilidade dos donos da casa contra a crise da equipe visitante. O Forest, comandado por Nuno Espírito Santo, ainda não perdeu nas duas primeiras rodadas da Premier League e chega com boa moral e em busca de um lugar entre os primeiros. Já o West Ham amarga maus resultados, continua sem vencer na competição e vive um momento instável dentro e fora de campo. A tensão aumentou após declarações públicas de Nuno sobre seu relacionamento com o presidente, o que coloca ainda mais peso na partida — que pode servir como marco para a continuidade ou questionamento de trajetórias de ambos os clubes.

Onde assistir O Disney+ transmite ao vivo via streaming. Como chega o Nottingham Forest O Nottingham Forest chega ao jogo invicto, mas com algumas ausências importantes. Nicolás Domínguez segue fora por lesão no joelho, enquanto Morgan Gibbs-White, Chris Wood, Elliot Anderson e Jota Silva estão em dúvida por pequenos problemas físicos. Apesar disso, o time tem boas notícias: retornos de jogadores que estavam em recuperação, como Elanga, reforçam o elenco. A equipe busca manter sua solidez defensiva e aproveitar o fator casa, além de manter a sequência positiva histórica contra o West Ham no City Ground, onde não sofre gols desde 1996 e venceu as últimas três partidas entre os clubes. Como chega o West Ham Os Hammers, em suma, ainda não pontuaram na liga e acumulam derrotas sucessivas. O baixo rendimento, tanto ofensivo quanto defensivo, inegavelmente coloca em xeque a estabilidade da equipe. A pressão sobre o técnico aumenta, embora o elenco conte com jogadores de perfil ofensivo e experiente. O histórico recente diante do Forest também é negativo, com três derrotas consecutivas. A situação doméstica do clube é tensa e o confronto em Nottingham surge como mais uma chance de reação — uma vitória poderia aliviar a pressão e trazer fôlego para o restante da temporada.