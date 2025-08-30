Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Matheus Pereira destaca resiliência do Cruzeiro após semana pesada

Meia marcou o gol da vitória celeste contra o São Paulo e enfatizou que o adversário dificultou a vida da Raposa no Mineirão
Autor Jogada 10
O Cruzeiro vai para a pausa da Data Fifa de olho nas primeiras posições da tabela. Na noite deste sábado (30), o Cabuloso bateu o São Paulo pelo placar mínimo e retornou, de forma momentânea, para a vice-liderança da tabela, com 44 pontos.

A Raposa conseguiu o resultado importante em um jogo complicado contra o Tricolor Paulista. O herói da vitória, Matheus Pereira, reconheceu isso. O meia destacou que o São Paulo enfrentou o Cruzeiro de uma forma diferente dos outros times e valorizou a diferença que a bola parada fez no jogo.

“A gente sabia que o time do São Paulo joga numa estratégia diferente. Acho que a gente não havia enfrentado um time que criasse essa dificuldade na estrutura que eles têm. Também sabemos que bolas paradas definem jogos. Hoje fomos felizes, pude fazer o gol. Fico feliz pelo gol, pelo trabalho e pela dedicação. Não foi fácil, tivemos um jogo pesado durante a semana e dentro de tudo isso o time soube responder bem, soube sofrer”, ressaltou.

Depois de dois tropeços dentro de casa, o Cabuloso conseguiu se reabilitar ao bater o Tricolor. Para Pereira, o resultado traz calma para o time trabalhar durante a pausa para a Data Fifa e seguir buscando a parte de cima da tabela.

“A gente sabia que estávamos devendo dentro de casa, perdemos dois jogos e é uma boa resposta para a gente dar para o nosso torcedor. É continuar trabalhando, a gente tem que seguir fazendo o nosso caminho, fazendo os nossos pontos buscando a vitória. Importante o resultado que vai dar uma calma para gente trabalhar bem durante essa pausa”, concluiu.

