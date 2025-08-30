Manchester United vence Burnley nos acréscimos. Matheus Cunha sai machucado

Brasileiro sofre lesão e deve ser cortado da Seleção. Em campo, United venceu por 3 a 2 com gol aos 52 da etapa final

Foi muito mais difícil do que se poderia imaginar, mas o Manchester United, enfim, ganhou uma. Neste sábado, 30/8, em Old Trafford, recebeu o Burnley e venceu por dramático 3 a 2. O gol da vitória, de Bruno Fernandes, saiu apenas num pênalti bobo cometido pelo rival, aos 52 minutos do segundo tempo. Antes, por duas vezes o United esteve à frente: gols de Josh Cullen (contra) e Mbeumo. Para o Burnley marcaram Foster e Jaidon Anthony. Aliás, Jaidon Anthony foi herói e vilão — o pênalti que cometeu, agarrando o canhota Diallo, foi extremamente infantil. Mas uma notícia ruim vem deste jogo. O atacante Matheus Cunha, convocado por Ancelotti para a Seleção, saiu aos 31 do primeiro tempo por lesão. Tudo indica que será cortado.

Assim, enfim o Manchester United vence e vai aos quatro pontos, no meio da tabela. O Burnley segue com três pontos. O triunfo alivia um pouco a crise do United, que, no meio da semana, foi eliminado da Copa da Inglaterra, nos pênaltis, para o Grimsby, da quarta divisão.

Matheus Cunha sai machucado no primeiro tempo

Em casa, diante de um rival tecnicamente inferior, o Manchester United tinha a chance de ouro de buscar a primeira vitória. Por isso manteve alta intensidade o tempo inteiro. Perdeu uma chance com Mbeumo, em defesa de Dúbravka.

Chegou a solicitar um pênalti a seu favor, quando Walker (ex‑City) deu uma pisada e deixou a bola com 7, que entrou na área e caiu dividida como lateral. O juiz marcou pênalti, mas voltou atrás após revisão, considerando não haver falta no lance, alívio para o Burnley.

Aos 26 minutos, Bruno Fernandes cobrou falta da esquerda, quase na linha de fundo. Casemiro cabeceou na trave, mas a bola estourou em Cullen e foi em direção ao gol. O goleiro Dúbravka, mesmo se esticando, não segurou — gol contra. 1 a 0 United. O United teve outras ótimas chances para ampliar, mas Mount e Mainoo desperdiçaram. De ruim, a lesão do atacante Matheus Cunha, aos 31 minutos. Pelo jeito, mais um desfalque para Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia.