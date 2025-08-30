Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United vence Burnley nos acréscimos. Matheus Cunha sai machucado

Brasileiro sofre lesão e deve ser cortado da Seleção. Em campo, United venceu por 3 a 2 com gol aos 52 da etapa final
Foi muito mais difícil do que se poderia imaginar, mas o Manchester United, enfim, ganhou uma. Neste sábado, 30/8, em Old Trafford, recebeu o Burnley e venceu por dramático 3 a 2. O gol da vitória, de Bruno Fernandes, saiu apenas num pênalti bobo cometido pelo rival, aos 52 minutos do segundo tempo. Antes, por duas vezes o United esteve à frente: gols de Josh Cullen (contra) e Mbeumo. Para o Burnley marcaram Foster e Jaidon Anthony. Aliás, Jaidon Anthony foi herói e vilão — o pênalti que cometeu, agarrando o canhota Diallo, foi extremamente infantil. Mas uma notícia ruim vem deste jogo. O atacante  Matheus Cunha,  convocado por Ancelotti para a Seleção, saiu aos 31 do primeiro tempo por lesão. Tudo indica que será cortado.

Assim, enfim o Manchester United vence e vai aos quatro pontos, no meio da tabela. O Burnley segue com três pontos. O triunfo alivia um pouco a crise do United, que, no meio da semana, foi eliminado da Copa da Inglaterra, nos pênaltis, para o Grimsby, da quarta divisão.

Matheus Cunha sai machucado no primeiro tempo

Em casa, diante de um rival tecnicamente inferior, o Manchester United tinha a chance de ouro de buscar a primeira vitória. Por isso manteve alta intensidade o tempo inteiro. Perdeu uma chance com Mbeumo, em defesa de Dúbravka

Chegou a solicitar um pênalti a seu favor, quando Walker (exCity) deu uma pisada e deixou a bola com 7, que entrou na área e caiu dividida como lateral. O juiz marcou pênalti, mas voltou atrás após revisão, considerando não haver falta no lance, alívio para o Burnley.

Aos 26 minutos, Bruno Fernandes cobrou falta da esquerda, quase na linha de fundo. Casemiro cabeceou na trave, mas a bola estourou em Cullen e foi em direção ao gol. O goleiro Dúbravka, mesmo se esticando, não segurou — gol contra. 1 a 0 United. O United teve outras ótimas chances para ampliar, mas Mount e Mainoo desperdiçaram. De ruim, a lesão do atacante Matheus Cunha, aos 31 minutos. Pelo jeito, mais um desfalque para Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia.

Manchester United vence a ferro e fogo

Veio o segundo tempo e não faltou emoção. Aos 9 minutos, após boa jogada de Larsen, Foster completou para o gol, empatando o jogo. A festa do Burnley durou pouco. De volta com a bola, Dalot fez ótima jogada pela esquerda e serviu Mbeumo, que recolocou o United na frente. No entanto, o Burnley reagiu. Chegou a ter um gol de Foster, aos 13, anulado por impedimento milimétrico, e empatou aos 21 minutos, quando, após bate-rebate na área, Anthony bateu para a rede.

Empurrado pela torcida, o United lutou muito, teve chances claras, e mesmo com 63% de posse e 27 finalizações a 6, foi pouco eficaz. Para se ter ideia: das 35 bolas ao gol, apenas sete foram no goleiro Dúbravka. Das seis do Burnley, três acertaram o alvo. Mas quando parecia que o jogo terminaria 2 a 2 veio o pÇenalti bobo de Anthony segurando a camisa de Diallo. Bruno Fernandes cobrou. Ufa! United 3 a 2.

Jogos da 3ª rodada do Inglês

Sábado (30/8) 
Chelsea 2×0 Fulham
Wolverhampton 2×3 Everton
Tottenham 0x1 Bournemouth
Manchester United 3×2 Burnley
Sunderland 2×1 Brentford
Leeds x Newcastle – 13h30
Domingo (31/8)
Brighton x Manchester City – 10h
Nottingham Forest x West Ham – 10h
Liverpool x Arsenal – 12h30
Aston Villa x Crystal Palace – 15h

