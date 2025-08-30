João Neves faz dois de bicicleta na incrível goleada do PSG sobre o Toulouse

Português fez três gols neste louco 6 a 3, fora de casa. Dois deles de bicicleta. E o time rival perdeu dois pênaltis. Paris 100%.

O jogo entre Tolouse e PSG era um encontro de times com campanha 100% e líderes do Francês. Em casa, o Toulouse tinha o objetivo de mostrar ao Paris que não começou bem a competição por acaso. E apostaria, acima de tudo, na forte defesa, que não tinha tomado gols na Ligue 1. Porém… Antes dos 15 minutos, o Paris Saint-Germain já vencia por 3 a 0, com João Neves fazendo dois gols de bicicleta e Barcola o outro. No fim, goleada por 5 a 1. Dembélé fez dois, ambos de pênalti, com Cresswell descontando para os donos da casa. Vale citar que, no fim do primeiro tempo, com o placar em 4 a 1, o Toulouse teve um pênalti a seu favor. Madri cobrou e Chevalier defendeu. Mas o juiz mandou voltar, Cáceres cobrou e Chevalier voltou a defender.

O PSG, assim, chega aos nove pontos e encerrará a rodada como um dos líderes. O Toulouse, que sonhava com o primeiro lugar, parou nos seis pontos e vai perder posições.

Dois gols de bicicleta de João Neves

O PSG parecia soberano em casa. Aos sete minutos, João Neves aproveitou uma confusão na área, a bola sobrou para ele, e ele teve uma solução genial: uma meia-bicicleta, fazendo o campeão europeu e tricampeão francês largar na frente. O Toulouse sentiu o gol e, dois minutos depois, Barcola recebeu lançamento de Fabián Ruiz, ganhou na corrida, entrou na área mesmo sob marcação e bateu de biquinho para ampliar. Só dava PSG, que perdeu uma chance, mas aos 14 fez o terceiro. E que gol! Se no primeiro gol João Neves deu uma meia-bicicleta, desta vez ele fez uma bicicleta perfeita — mais um golaço. Estava fácil demais, e os parisienses chegaram ao quarto gol com Dembélé cobrando pênalti sofrido por Doué. Ainda no primeiro tempo, o Toulouse diminuiu com Cresswell aproveitando rebote de falha do goleiro Chevalier.

Toulouse perde duas vezes nas cobraças de pênaltis

O PSG mandava em campo e Doué perdeu o quinto, chutando na trave. Contudo, o Toulouse teve chance de ouro para diminuir quando o equatoriano Nuno Mendes fez pênalti em Donnu. Contudo, o atacante Magri bateu e Chevalier defendeu. Mas um jogador do PSG, Diomandé, invadiu a área. Assim, o pênalti voltou. O cobrador mudou. Quem converteu foi Cáceres. Bateu mal, no meio do gol. Chevalier defendeu.

PSG ratifica a goleada. Mas leva gols

Mal começou o segundo tempo e Sidibe fez pênalti em Barcola. Dembélé cobrou e ampliou para 5 a 1. O Toulouse ao menos queria o jogo e era perigoso na bola parada: Cresswell quase fez seu segundo gol no jogo, em cabeçada após escanteio.