Internacional presta homenagem a Luis Fernando Veríssimo

Clube pelo qual o escritor sempre declarou ser torcedor faz post no X (ex-twitter), lamentando o seu falecimento / Crédito: Jogada 10

Torcedor do Internacional, em Porto Alegre, e do Botafogo, no Rio de Janeiro o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo faleceu neste sábado (30/8), aos 88 anos. Ele estava internado desde 11 de agosto no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, mas não resistiu a uma pneumonia que agravou seu estado de saúde, já fragilizado pelo Parkinson e pelas sequelas de um AVC. Nas redes sociais, o Colorado homenageou Veríssimo. Confira a homenagem do Internacional a Veríssimo Hoje nos despedimos de um colorado que, com sua escrita, marcou o imaginário do povo brasileiro. Faleceu, neste sábado (30/08), aos 88 anos, o escritor Luis Fernando Verissimo.

Torcedor do Clube do Povo, ficou conhecido pelos seus textos em formato de crônicas, contos e poemas.… pic.twitter.com/LRgkFSCasY — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 30, 2025 Nascido em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936, Verissimo era filho do renomado escritor Érico Verissimo, autor de obras como O Tempo e o Vento, e de Mafalda Halfen Volpe. Ele deixa três filhos — Fernanda, Mariana e Pedro — fruto do casamento com Lucia Helena Massa.