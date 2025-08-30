Internacional presta homenagem a Luis Fernando Veríssimo

Internacional presta homenagem a Luis Fernando VeríssimoClube pelo qual o escritor sempre declarou ser torcedor faz post no X (ex-twitter), lamentando o seu falecimento
Torcedor do Internacional, em Porto Alegre, e do Botafogo, no Rio de Janeiro o escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo faleceu neste sábado (30/8), aos 88 anos. Ele estava internado desde 11 de agosto no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, mas não resistiu a uma pneumonia que agravou seu estado de saúde, já fragilizado pelo Parkinson e pelas sequelas de um AVC. Nas redes sociais, o Colorado homenageou Veríssimo.
Confira a homenagem do Internacional a Veríssimo
Hoje nos despedimos de um colorado que, com sua escrita, marcou o imaginário do povo brasileiro. Faleceu, neste sábado (30/08), aos 88 anos, o escritor Luis Fernando Verissimo.
Torcedor do Clube do Povo, ficou conhecido pelos seus textos em formato de crônicas, contos e poemas.… pic.twitter.com/LRgkFSCasY
— Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 30, 2025
Nascido em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936, Verissimo era filho do renomado escritor Érico Verissimo, autor de obras como O Tempo e o Vento, e de Mafalda Halfen Volpe. Ele deixa três filhos — Fernanda, Mariana e Pedro — fruto do casamento com Lucia Helena Massa.
Conhecido por seu humor inegavelmente sofisticado e ironia marcante, Luis Fernando Verissimo colaborou com revistas como Veja e Playboy. Além disso, também escreveu para jornais como Zero Hora, O Estado de S. Paulo e O Globo. Também atuou como roteirista em programas de humor da TV Globo.
Ao longo de sua carreira, publicou cerca de 80 livros de crônicas, contos e sátiras, muitos deles aclamados pelo público e pela crítica. Sua obra mais famosa, O Analista de Bagé, virou peça de teatro e alcançou enorme sucesso de vendas. Outros títulos de destaque, por fim, incluem Comédia da Vida Privada, que foi adaptado para a televisão, e Ed Mort, que ganhou versão cinematográfica.
