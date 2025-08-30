Davide Ancelotti revela conversa com seu pai sobre convocação de Vitinho

Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, revelou uma conversa com o pai sobre a convocação de Vitinho, do Botafogo. O técnico do Alvinegro falou após a vitória do seu time contra o Bragantino neste sábado (30), pelo Brasileirão.

“Sim, como todos os treinadores. Quando ele pensa em convocar um jogador do meu time, ele me liga, assim como outros treinadores. Temos que separar bem a parte pessoal da parte profissional, como sempre fizemos quando trabalhava com ele. Aqui não tem diferença. Então ele perguntou, (eu respondi) porque Vitinho merece, porque tem nível, é muito profissional e merece essa convocação”, disse o treinador do Botafogo.