Davide Ancelotti elogia postura do Botafogo em goleada: ‘Faltava continuidade’

O técnico Davide Ancelotti elogiou a atuação e a postura do Botafogo na goleada sobre o Bragantino, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, foi a primeira vitória dentro de casa do Glorioso no Campeonato Brasileiro com o treinador italiano no cargo. Além disso, ele acredita que foi melhor performace do time sob seu comando. “Acho que tivemos momentos bons de jogo, não com tanta continuidade como hoje. Acho que sim, pode ter sido o melhor jogo. Os primeiros tempos contra o Palmeiras e o Corinthians foram muito bons, mas faltava um pouco de continuidade. Hoje jogamos os 90 minutos bem”, analisou Davide.

“Jogamos um bom jogo, um bom futebol. A gente procura jogar bem, às vezes isso é possível, às vezes não. Mas a atitude sempre tem que ter. A atitude do time hoje foi positiva. Um jogo que a gente precisava ganhar aqui no Nilton, que é muito importante”, disse o treinador na coletiva. Com o resultado, o técnico Davide Ancelotti, enfim, conquistou a sua primeira vitória dentro de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o Glorioso enfrenta o Vasco no dia 11 de setembro, às 21h30, no Nilton Santos, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Santi e Savarino Destaques da partida, Santiago Rodríguez e Savarino receberam elogios do treinador após a partida. O uruguaio realizou boas associações com os companheiros de ataque, enquanto o venezuelano marcou um golaço.

“Santi, como outros jogadores que temos, é um jogador que tem muita competitividade na posição dele. Acho que é uma competitividade que temos dentro elenco que é positiva para todos. Então hoje ele jogou, vem melhorando, precisa de adaptação, assim como todos porque no futebol as coisas podem acontecer, é certo que vai acontecer, mas não sabemos quanto tempo vai levar. Há jogadores que precisam de mais tempo que outros. Muito contente com ele, com a progressão que ele tem, compromisso também, sobretudo defensivo”, disse. – Savarino é um jogador fundamental, que nem sempre joga como outros porque temos que avaliar muitas coisas. Nós jogamos a cada 48h. Hoje não jogou Telles, não jogou Barboza, não jogou Marlon. Cada jogo vão ficar fora jogadores importantes porque é normal, temos que avaliar isso também – acrescentou o treindor. Outros trechos de Davide Ancelotti Tempo para treinar: “Agora, na Data Fifa, vamos primeiro descansar, depois ter a possibilidade de treinar porque temos um jogo muito importante depois da Data Fifa”.

Elenco: "Agora temos dias de folga, mas vamos estar no celular, os dois (ele e Alexandre Brito) e vamos ver o que acontece. Temos dois jogadores liberados para negociar. Como sempre, todo treinador fica contente com reforços no elenco. Vamos ver o que acontece. Seguramente fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que seja o mesmo elenco na sexta (risos). No mundo do futebol, tudo pode acontecer. Vamos estar preparados para tudo. Botafogo Way: "Temos que saber que cada jogo é difícil, tem uma história Temos que preparar cada jogo pensando na melhor maneira de ganhar. Eu preparo cada jogo do jeito que eu acho que pode ajudar o time a ganhar. Como falei no primeiro dia, pode acontecer que eu cometa erros porque sou um treinador jovem, que precisa fazer (erros) para crescer. O Botafogo me deu essa oportunidade. Sim, essa é a maneira que eu quero que o time do Botafogo jogue. Temos que manter a continuidade."

