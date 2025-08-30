Corinthians x São Paulo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians x São Paulo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragemEquipes decidem quem vai para a final do Brasileirão Feminino. No jogo de ida, as Brabas venceram o Tricolor por 2 a 0, fora de casa
Corinthians e São Paulo decidem neste domingo (31/8), às 10h30, no Canindé, quem será um dos finalistas do Campeonato Brasileiro Feminino. No jogo de ida, no Pacaembu, as Brabas venceram por 2 a 0 e, por isso, podem até perder por um gol de diferença que mesmo assim se garantem na decisão. Por outro lado, o Tricolor precisa se recuperar do baque sofrido em casa e triunfar por dois tentos para levar a partida para os pênaltis, ou três para se classificar.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV.
Como chega o Corinthians
As Brabas terminaram a primeira fase na segunda colocação, com 34 pontos, sendo dez vitórias, quatro empates e uma única derrota, terminando um a frente do São Paulo, seu adversário na semifinal. Nas quartas de final, entretanto, o Corinthians se sobressaiu contra o Bahia e venceu as duas partidas eliminatórias (2 a 1 e 2 a 0).
Já no jogo de ida das semifinais, o Corinthians não ligou por estar atuando fora de casa e venceu o São Paulo por 2 a 0, no Pacaembu. Assim, abriu uma boa vantagem para o embate da volta e encaminhou seu lugar na decisão do Brasileirão Feminino. Para garantir a vaga, o Alvinegro aposta na dupla Jhonson e Vic Albuquerque, artilheiras da equipe com oito gols cada.
Como chega o São Paulo
Na primeira fase, o Tricolor Paulista terminou na terceira colocação, com 33 pontos somados, sendo dez vitórias, três empates e duas derrotas. Aliás, a equipe ficou apenas três pontos atrás do Cruzeiro, que encerrou em primeiro. Contudo, nas quartas de final, o São Paulo precisou suar. Após dois empates contra a Ferroviária, sendo 0 a 0 em Araraquara e 1 a 1 no Morumbis, as Soberanas avançaram nos pênaltis.
Contudo, nas semifinais, o Tricolor sofreu um duro revés ao perder por 2 a 0 par ao Corinthians no jogo de ida, diante de seu torcedor. Assim, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, ou por três para avançar a decisão. Para isso, o São Paulo aposta na sua artilheira Giovanna Crivelari, que já marcou sete gols na competição.
CORINTHIANS X SÃO PAULO
Semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de volta)
Data e horário: 31/08/2025, às 10h30 (de Brasília)
Local: Canindé, São Paulo (SP)
CORINTHIANS: Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Giovanna Crivelari e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana
Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)
Auxiliares: Izabele de Oliveira (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)
VAR: Daiane Muniz (SP)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.