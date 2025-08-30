Corinthians renova com Gui Negão até 2030

Atacante vive bom momento no Timão, com três gols marcados nos últimos três jogos, e possui multa rescisória de R$ 140 milhões para o Brasil

O Corinthians anunciou neste sábado (30) a renovação de contrato com o atacante Gui Negão. O jogador, que é cria da base do clube, estendeu seu vínculo até junho de 2030, com uma multa rescisória de R$ 140 milhões para o mercado nacional. Para clubes estrangeiros, o valor da multa é de 100 milhões de euros, cerca de R$ 635 milhões.

Gui Negão ganhou destaque nos últimos jogos do Timão. Nas últimas três partidas, o atacante anotou três gols, incluindo o da vitória contra o Athletico, na Copa do Brasil. O jogador chegou ao clube em 2016, atuou pelo futsal e também passou por todas as categorias de base alvinegra, nas quais conquistou o Paulistão Sub-17 em 2023.