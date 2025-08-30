Com reforços, Vasco divulga relacionados para jogo contra o Sport

O Vasco divulgou, neste sábado (30), a lista de relacionados para a partida contra o Sport neste domingo, na Ilha do Retiro, com dois reforços. O técnico Fernando Diniz terá a disposição Matheus França e Robert Renan, reforços nesta janela de transferências, pela primeira vez.

No entanto, Paulo Henrique será desfalque. O lateral está com um edema na coxa direita e, por isso, não deve ir a campo. Ele já perdera o jogo contra o Corinthians e saíra no intervalo contra o Glorioso por conta do problema. A ideia da comissão técnica é aproveitar a Data Fifa, que se inicia após a rodada do fim de semana, para preparar o lateral, visando especialmente o jogo da volta contra o Botafogo, no dia 11 de setembro. Puma jogará em seu lugar.