Botafogo aceita proposta e Cuiabano deve jogar no Nottingham Forest

Negociação depende apenas do 'sim' do lateral-esquerdo brasileiro para ser concretizada no último dia da janela de transferências / Crédito: Jogada 10

O Botafogo já aceitou a proposta do Nottingham Forest pelo lateral-esquerdo Cuiabano. Sendo assim, agora resta apenas que o jogador dê o seu aval para que a transferência seja concretizada. As informações são do ge.globo. Vale lembrar que a janela de transferências no futebol britânico se encerra na próxima segunda-feira (1), o que torna a definição urgente. Enquanto isso, Cuiabano segue treinando com o elenco do Botafogo, mas em processo de recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo. Se tudo ocorrer como previsto, ele poderá estar à disposição para o jogo de volta contra o Vasco, após a data Fifa. No entanto, é importante destacar que isso depende de sua permanência no clube até lá.