Bayern derrota Augsburg e segue 100% no Alemão

Bávaros fazem 3 a 0 fora de casa, sofrem dois gols na segunda etapa, mas seguram resultado e conquistam a segunda vitória na competição

Após a Data Fifa, o Bayern enfrenta, em 13 de setembro, o Hamburgo, em casa. O Augusburg, no dia seguinte, visita o St.Pauli.

O Bayern de Munique ensaiou uma goleada, levou um baita susto, mas, por fim, derrotou o Augusburg, por 3 a 2, fora de casa, neste sábado (30), pela segunda rodada do Campeonato Alemão. Olise, Luis Diaz e Gnabry marcaram para os bávaros, enquanto Jakic e Komur descontaram para os anfitriões. Estes, aliás, sofreram sua primeira derrota no campeonato.

Luis Diaz é o personagem da primeira etapa

O jogo começou com um dos gols mais perdidos da história do futebol. Com apenas 30 segundos de partida, Luis Diaz recebeu cruzamento da direita e, na pequena área e sem goleiro, errou a conclusão bisonhamente. O erro, contudo, não afetou o jogo do Bayern, que seguiu dono da partida. A pressão, por fim, surtiu efeito aos 27 minutos, quando Harry Kane cruzou e Gnabry, de cabeça, abriu o placar.

Já nos acréscimos, a redenção de Luis Diaz. Após cruzamento de Laimer, novamente sozinho, dessa vez o colombiano completou de primeira e acertou o alvo: 2 a 0.

Bayern leva susto

O segundo tempo começou da melhor forma possível para os bávaros. Logo aos dois minutos, Harry Kane serviu Olise, que deu belo drible no adversário e fez o terceiro gol dos visitantes. Logo em seguida, aos cinco, Laimer quase fez o quarto, mas parou em grande defesa do goleiro Dahmer.

Dois minutos depois, os donos da casa marcaram o primeiro. Fellhauer cruzou na medida e Kristijan Jakic bateu de primeira, sem chances para Neuer. O gol abalou o Bayern, que inegavelmente perdeu objetividade na criação de jogadas. Com isso, o Augsburg chegou ao segundo aos 30. Robin Fellhauer passou a Mert Komur, que arrematou com precisão.