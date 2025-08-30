Atlético desiste de contratar o técnico Sampaoli; entenda

Argentino não se encaixa em critérios adotados pelo pela diretoria do Galo. Pedro Caixinha, Pedro Martins e Zubeldía seguem no radar / Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG desistiu de contratar o técnico Jorge Sampaoli. Afinal, o nome do treinador estava entre os cotados para substituir Cuca, que deixou o clube na última sexta-feira (29). Dentre os três critérios adotados pela diretoria do Galo, o argentino não passou em dois deles. A informação é do “ge”. De acordo com informação, a questão comportamental do argentino e do grupo de auxiliares dele, o trato com as categorias de base e o desempenho esportivo foram os fatores que mais pesaram para desistência em contratar o argentino. Em sua passagem entre março de 2020 e fevereiro de 2021 não deixou saudades. Há, afinal, relatos de comportamento inadequado do treinador estrangeiro.