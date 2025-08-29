Tottenham dá chapéu no Chelsea e anuncia a contratação de Xavi Simons

Dessa forma, os Spurs acertaram com o RB Leipzig o pagamento de cerca de 60 milhões de euros fixos (R$ 378,7 milhões) com seu novo camisa 7 para a temporada 2025/26.

O Tottenham venceu a disputa com o Chelsea e anunciou, nesta sexta-feira (29), a contratação do meio-campista Xavi Simons, de 22 anos. Nesse sentido, o jogador da seleção da Holanda assinou contrato por cinco temporadas, com a possibilidade de extensão por mais dois anos.

Vale lembrar que este número pertencia ao sul-coreano Heung-min Son, ídolo da torcida, que se transferiu para os Los Angeles FC, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos.

“Estou muito feliz e não vejo a hora de começar logo. Estou sonhando com esse momento há muito tempo. É um grande clube, e quando conheci o técnico (Thomas Frank), eu soube de cara que esse era o lugar certo para mim. Vou trazer talento ao time, mas também trabalho duro e disciplina. Farei de tudo para vencermos”, afirmou.

Revelado pelo Paris Saint-Germain, o meio-campista ficou no futebol francês por duas temporadas antes de passar pelo PSV, da Holanda, e se emprestado ao RB Leipzig, que o contratou em definitivo na temporada passada (2024/25). Por fim, com a camisa da Holanda, esteve na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.