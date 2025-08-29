Terrabolistas debatem sobre ausência de Gabriel Brazão na Seleção

Goleiro do Santos estava na pré-lista de Carlo Ancelotti, mas ficou de fora para a manutenção dos arqueiros chamados em junho / Crédito: Jogada 10

Na última segunda-feira (25), Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira para as partidas contra Chile e Bolívia. A expectativa era que o treinador fizesse vários testes em sua lista, o que se confirmou em várias posições, menos do gol. O italiano repetiu a mesma convocação do mês de junho, com Alisson, Bento e Hugo Souza, deixando de fora outros nomes, como Gabriel Brazão. Na última edição do Terrabolistas, jornalistas debateram sobre a ausência do goleiro do Santos. Na visão de Allan Simon, convidado do programa, a goleada que o Peixe sofreu para o Vasco pode ter afetado Brazão, além de ele achar que o treinador não estava disposto a realizar testes em sua lista

“Eu esperava a convocação do Brazão, do Santos. Talvez afetado pelo 6 a 0, de repente. O Hugo é um ótimo goleiro, não está naquele primor que estava no começo da temporada, mas é uma convocação merecida. Mas eu esperava alguma forma de teste. Alisson, Bento e Hugo é uma convocação que a gente esperaria em junho, e foi. Eu me surpreendi um pouco neste sentido, ele não parece disposto a testar, como em várias posições”, ressaltou. O apresentador Dario Vasconcelos também daria uma oportunidade ao jovem goleiro santista. Vasconcelos recordou que Brazão possui uma grande passagens pelas seleções de base, que resultou em uma convocação para a Seleção principal, em 2018. “Eu levaria o Brazão no lugar do Bento. O Brazão tem títulos pela Seleção de base, já disputou muita coisa desde os 15 anos de idade. Eu acho que mereceria uma oportunidade”, afirmou. Brazão aparece mais nos jogos Já a jornalista Juliane Santos traz uma visão em relação à participação do goleiro nas partidas. Comparando-o com Bento, Juliane acredita que os adversários exigem mais do arqueiro santista em seus jogos, já que seu time apresenta mais vulnerabilidade, além de atuar em uma liga mais competitiva.