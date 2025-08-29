Sporting x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Aliás, nos três confrontos entre as equipes em 2024/25, o Sporting venceu dois (incluindo a semifinal da Taça da Liga) e empatou o outro, jogando no estádio do Porto. O clássico contará com arbitragem de João Gonçalves — uma surpresa. Afinal é um dos árbitros mais jovens do quadro nacional, com apenas 33 anos, e comandará pela primeira vez um dos grandes clássicos do futebol português.

Neste sábado, 30/8, às 16h30 (de Brasília), acontece o primeiro grande clássico da temporada do Campeonato Português. No estádio José Alvalade, o atual bicampeão Sporting recebe o Porto, pela terceira rodada da liga portuguesa. Os times lideram com nove pontos, 100% de aproveitamento. Atual bicampeão e jogando em seus domínios, o Sporting tenta fazer valer o fator casa para disparar na ponta. Os portistas querem apagar a irregularidade da temporada passada, quando terminou em terceiro lugar, conquistando vaga apenas para a Liga Europa.

Onde assistir

A Disney+ transmite ao vivo este Sporting x Porto a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Sporting

O técnico Rui Borges tem muitos desfalques importantes para o clássico. Estão fora: Diomande, Morita, Maxi Araújo, Nuno Santos e Daniel Bragança. A principal novidade é a presença do brasileiro Rayan Lucas entre os relacionados. O jovem de 20 anos, um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu quando jogava na base do Flamengo, vinha atuando no time B dos lisboetas e, com tantas ausências, ganha a oportunidade de completar o banco. A única dúvida está no meio-campo. Sem Morita, o georgiano Kochorashvili deve começar como titular, mas ainda não foi confirmado pelo treinador, que está confiante em novo triunfo diante de um dos maiores rivais.

“Jogamos em casa. Por isso, temos de nos considerar favoritos”, disse na coletiva.

Como chega o Porto

O técnico Francesco Farioli ainda não poderá contar com o brasileiro Pepê, que renovou contrato com o clube nesta sexta, mas segue fora de ritmo. O mesmo vale para um dos astros da equipe, Brian Caicedo. Mas o recém-contratado Pablo Rosário está relacionado. Assim,pode fazer a estreia diante dos Leões. O brasileiro William Gomes, de 19 anos e ex-São Paulo, segue como titular na equipe do treinador italiano. Enfim, a revelação Rodrigo Mora deve começar o clássico.