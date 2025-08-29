São Paulo observa artilheiro da Série B para substituir André Silva

Pedro Rocha vive melhor fase da carreira e entrou no radar do Tricolor após lesão do centroavante titular contra o Atlético-MG / Crédito: Jogada 10

Às vésperas do fechamento da janela de transferências, o São Paulo intensifica sua busca por um centroavante. Assim, o nome de Pedro Rocha, destaque do Remo, ganhou força no Morumbis. O Tricolor tem pressa, já que o mercado fecha no dia 2 de setembro. O atacante, que soma 14 gols em 33 partidas na temporada, lidera a artilharia da Série B com dez tentos e atravessa o melhor momento de sua carreira. Revelado pelo Grêmio, Pedro Rocha acumula passagens por Spartak Moscow (Rússia), Flamengo, Athletico Paranaense, Fortaleza e Criciúma, até acertar com o clube paraense no início do ano após ficar livre no mercado. O vínculo com o Remo vai até dezembro.