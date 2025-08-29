Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos envia proposta para contratar volante do Independiente

Peixe tenta a contratação do chileno Felipe Loyola e está disposto a pagar R$ 34 milhões para tirá-lo do clube argentino
O Santos apresentou uma proposta oficial ao Independiente, da Argentina, para contratar o volante chileno Felipe Loyola, de 24 anos. A oferta do Peixe é de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32,5 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi dada primeiramente pela ‘ESPN’ e confirmada pelo J10.

Loyola está em uma prateleira de prestígio no time argentino e tem contrato válido até 2028, o que torna a negociação complexa. Além disso, o curto prazo até o fechamento da janela de transferências, em 2 de setembro, é outro obstáculo para o desfecho positivo.

LEIA MAIS: Vojvoda aparece no BID e estreia pelo Santos contra o Fluminense

O Alvinegro aposta na boa relação entre os clubes para avançar nas tratativas. Em janeiro, Santos e Independiente fecharam o empréstimo do volante uruguaio Rodrigo Fernández, fato que pode pesar nas negociações.

Revelado pelo Colo Colo, Loyola foi campeão chileno em 2023 antes de se transferir para o Independiente no início de 2024. Caso a negociação avance, ele chegaria à Vila Belmiro como substituto de Diego Pituca, negociado recentemente com o futebol japonês.

