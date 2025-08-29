Santos envia proposta para contratar volante do Independiente

Peixe tenta a contratação do chileno Felipe Loyola e está disposto a pagar R$ 34 milhões para tirá-lo do clube argentino

O Santos apresentou uma proposta oficial ao Independiente, da Argentina, para contratar o volante chileno Felipe Loyola, de 24 anos. A oferta do Peixe é de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32,5 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi dada primeiramente pela ‘ESPN’ e confirmada pelo J10.

Loyola está em uma prateleira de prestígio no time argentino e tem contrato válido até 2028, o que torna a negociação complexa. Além disso, o curto prazo até o fechamento da janela de transferências, em 2 de setembro, é outro obstáculo para o desfecho positivo.