Nottingham Forest entra na briga por John, do Botafogo

Nottingham Forest entra na briga por John, do BotafogoEvangelos Marinakis tem tudo para convencer John Textor a liberar o goleiro alvinegro. Saiba mais detalhes!
O goleiro John é alvo da cobiça de mais um clube da Premier League, a Primeira Divisão da Inglaterra. Além do West Ham, que chegou a ficar muito perto do camisa 12, o Nottingham Forest entrou na disputa pelo keeper do Botafogo. A informação foi publicada nesta sexta-feira (29) pelo portal “Football Insider”.
Controlador do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis é o trunfo para vencer a concorrência do West Ham e convencer o Botafogo por conta de sua boa relação com o sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor.
Se aceitar a proposta do Forest, aliás, John encontrará dois ex-companheiros de Glorioso: o zagueiro Jair e o centroavante Igor Jesus.
Em agosto, John esteve com os pés no West Ham. A proposta era de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), e o goleiro já estava com as malas prontas para sair. No entanto, o negócio melou. Em seguida, o camisa 12 publicou uma carta para aparar algumas arestas com a torcida do Mais Tradicional.
John tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2028. A janela de transferências para a Inglaterra ficará aberta até a próxima segunda-feira (1).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.