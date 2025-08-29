Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nottingham Forest entra na briga por John, do Botafogo

Evangelos Marinakis tem tudo para convencer John Textor a liberar o goleiro alvinegro. Saiba mais detalhes!
O goleiro John é alvo da cobiça de mais um clube da Premier League, a Primeira Divisão da Inglaterra. Além do West Ham, que chegou a ficar muito perto do camisa 12, o Nottingham Forest entrou na disputa pelo keeper do Botafogo. A informação foi publicada nesta sexta-feira (29) pelo portal “Football Insider”.

Controlador do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis é o trunfo para vencer a concorrência do West Ham e convencer o Botafogo por conta de sua boa relação com o sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor.

Se aceitar a proposta do Forest, aliás, John encontrará dois ex-companheiros de Glorioso: o zagueiro Jair e o centroavante Igor Jesus.

Em agosto, John esteve com os pés no West Ham. A proposta era de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), e o goleiro já estava com as malas prontas para sair. No entanto, o negócio melou. Em seguida, o camisa 12 publicou uma carta para aparar algumas arestas com a torcida do Mais Tradicional.

John tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2028. A janela de transferências para a Inglaterra ficará aberta até a próxima segunda-feira (1).

