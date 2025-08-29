Milan bate o Lecce e vence a primeira no Italiano

O Milan venceu a primeira partida no Campeonato Italiano 2025/26. Nesta sexta-feira (29), os Rossoneri se recuperaram da derrota para a Cremonese na estreia e venceram o Lecce por 2 a 0, fora de casa, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O time comandado por Allegri fez um jogo seguro e, apesar de só marcar no segundo tempo, passou a sensação de estar sempre no controle. Loftus-Cheek e Pulisic marcaram os gols da vitória.

Dessa maneira, o Milan somou os primeiros três pontos no Italiano e subiu para a 7ª posição. Contudo, o time ainda poderá ser ultrapassado no decorrer desta segunda rodada da Serie A. Por outro lado, o Lecce segue sem vitória na competição. A equipe vinha de um empate fora de casa contra o Genoa e acabou sendo derrota em casa para. Assim, o Lecce fica com somente um ponto, na 15ª posição, e pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento.

O jogo

O Milan dominou o jogo desde o início. Com 4 minutos, Gabbia chegou a balançar a rede de cabeça, mas o VAR anulou o lance por falta no defensor adversário. O Milan seguiu pressionando, mas não conseguiu transformar as chances em gol antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o domínio continuou. Gimenez até marcou, porém mais uma vez o gol foi anulado. O alívio veio aos 18 minutos da etapa final, quando Loftus-Cheek abriu o placar. O Lecce tentou reagir, mas pouco ameaçou. Perto do fim, Pulisic aproveitou uma sobra na área e fechou o placar: 2 a 0 para o Milan.