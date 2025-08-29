Mano encara dilema para escolher dupla de zaga do Grêmio contra o Flamengo

Lesão de Balbuena cria indefinição no técnico em voltar a usar dois zagueiros canhotos, Jemerson ou promover estreia de Noriega no Imortal / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes tem dúvidas para escalar a defesa para o difícil duelo contra o Flamengo, no domingo (31), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Afinal, o recém-chegado Balbuena deixou de ser uma opção. O paraguaio fraturou o tornozelo e deve ficar até quatro meses sem atuar. Com isso, o comandante analisa se a melhor decisão será voltar a escalar Kannemann e Wagner Leonardo, dar chances a Jemerson ou usar pela primeira vez Erick Noriega. Antes da chegada de Balbuena, a preferência do treinador era utilizar Kannemann e Wagner Leonardo como sua dupla de zaga inicial. Contudo, ambos são canhotos. Jemerson é outro candidato a ficar com a vaga, mas há um receio pelo momento negativo que ele passa no Tricolor gaúcho. Tanto que ele vem sem sendo alvo frequente de críticas da torcida.

Em caso de urgência, pela escassez de opções, outra alternativa será promover a estreia de Erick Noriega jogando como zagueiro. Esta, aliás, é a sua posição de origem, mas ele foi contratado como volante. O peruano passou a atuar no meio de campo nas últimas temporadas. Com relação ao restante da equipe, a tendência é de que Mano mantenha a base do que considera seu time ideal. Ou seja, os 11 iniciais que frequentemente estão em campo. Integração de Arthur no Grêmio O volante Arthur Melo acertou o seu retorno ao Imortal por empréstimo, já foi integrado normalmente aos treinos do Tricolor gaúcho, até mesmo com bola, já que foi aprovado nos exames médicos. Entretanto, o plano do clube não é acelerar o seu retorno, que não irá ocorrer no jogo contra o Flamengo. A expectativa é de que ocorra somente contra o Mirassol, após a paralisação para a data Fifa, na 23ª rodada do Brasileirão, no dia 13 de setembro. O volante precisa passar por um processo de recondicionamento físico, já que a sua última partida foi somente em maio, quando ainda defendia o Girona.