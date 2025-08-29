Liga Europa 2025/26: confira os confrontos da Fase de Liga

Liga Europa 2025/26: confira os confrontos da Fase de LigaEsta fase do torneio irá até 29 de janeiro de 2026, enquanto a final está marcada para o Beşiktaş Park em Istambul, na Turquia
A Uefa sorteou, nesta sexta-feira (29), os confrontos da Fase de Liga da Liga Europa 2025/26. Nesse sentido, a entidade pretende divulgar, neste sábado (30), a definição de rodadas, datas e horários dos jogos. Assim, a final está marcada para o Beşiktaş Park em Istambul, Turquia.
Dessa forma, a entidade utilizou, mais um vez, um software para auxiliar no sorteio. O sistema, então, trabalhou com quatro potes, com nove clubes em cada, classificados com base no coeficiente do ranking
Além disso, quando sorteou um time, o computador definiu na mesma hora os seus oito adversários, sendo um de cada pote. Assim, cada equipe jogará quatro vezes em casa e também quatro vezes fora, algo que também foi assinalado pelo sistema.
De acordo com o calendário, a fase de liga irá até 29 de janeiro de 2026.. Os times que terminarem nas oito primeiras colocações estarão garantidos nas oitavas de final. Por outro lado, quem ficar entre 9º e 24º, disputará os playoffs, com jogos de ida e volta.
Por fim, o formato não mudou no mata-mata. Afinal, os times se enfrentam em confrontos com jogos de ida e volta e quem tiver o melhor saldo no placar agregado se classifica. Em caso de igualdade, aliás, haverá prorrogação e, caso necessário, pênaltis.
Pote 1
Roma: Lille (casa), Rangers (fora), Viktoria Pilsen (casa), Celtic (fora), Midtjylland (casa), Nice (fora), Stuttgart (casa), Panathinaikos (fora).
Porto: Rangers (casa), Salzburg (fora), Estrela Vermelha (casa), Viktoria Pilsen (fora), Nice (casa), Nottingham Forest (fora), Malmo (casa), Utrecht (fora).
Rangers: Roma (casa), Porto (fora), Braga (casa), Ferencváros (fora), Ludogorets (casa), Sturm Graz (fora), Genk (casa), Brann (fora).
Feyenoord: Aston Villa (casa), Betis (fora), Celtic (casa), Braga (fora), Sturm Graz (casa), FCSB (fora), Panathinaikos (casa), Stuttgart (fora).
Lille: Dinamo Zagreb (casa), Roma (fora), PAOK (casa), Estrela Vermelha (fora), Freiburg (casa), Young Boys (fora), Brann (casa), Celta de Vigo (fora).
Dinamo Zagreb: Betis (casa), Lille (fora), Fenerbahçe (casa), Maccabi Tel Aviv (fora), FCSB (casa), Midtjylland (fora), Celta de Vigo (casa), Malmo (fora).
Betis: Feyenoord (casa), Dinamo Zagreb (fora), Lyon (casa), PAOK (fora), Nottingham Forest (casa), Ludogorets (fora), Utrecht (casa), Genk (fora).
Salzburg: Porto (casa), Aston Villa (fora), Ferencváros (casa), Lyon (fora), Basel (casa), Freiburg (fora), Go Ahead Eagles (casa), Bologna (fora).
Aston Villa: Salzburg (casa), Feyenoord (fora), Maccabi Tel Aviv (casa), Fenerbahçe (fora), Young Boys (casa), Basel (fora), Bologna (casa), Go Ahead Eagles (fora).
Pote 2
Fenerbahçe: Aston Villa (casa), Dinamo Zagreb (fora), Ferencávros (casa), Viktoria Pilsen (fora), Nice (casa), FCSB (fora), Stuttgart (casa), Brann (fora).
Braga: Feyenoord (casa), Rangers (fora), Estrela Vermelha (casa), Celtic (fora), Nottingham Forest (casa), Nice (fora), Genk (casa), Go Ahead Eagles (fora).
Estrela Vermelha: Lille (casa), Porto (fora), Celtic (casa), Braga (fora), FCSB (casa), Sturm Graz (fora), Celta de Vigo (casa), Malmo (fora).
Lyon: Salzburg (casa), Betis (fora), PAOK (casa), Maccabi Tel Aviv (fora), Basel (casa), Young Boys (fora), Go Ahead Eagles (casa), Utrecht (casa)
PAOK: Betis (casa), Lille (fora), Maccabi Tel Aviv (casa), Lyon (fora), Young Boys (casa), Ludogorets (fora), Brann (casa), Celta de Vigo (fora).
Viktoria Pilsen: Porto (casa), Roma (fora), Fenerbahçe (casa), Ferencváros (fora), Freiburg (casa), Basel (fora), Malmo (casa), Panathinaikos (fora).
Ferencváros: Roma (casa), Feyenoord (fora), Braga (casa), Estrela Vermelha (fora), Sturm Graz (casa), Midtjylland (fora), Utrecht (casa), Bologna (fora).
Maccabi Tel Aviv: Dinamo Zagreb (casa), Aston Villa (fora), Lyon (casa), PAOK (fora), Midtjylland (casa), Freiburg (fora), Bologna (casa), Stuttgart (fora).
Pote 3
Young Boys: Lille (casa), Aston Villa (fora), Lyon (casa), PAOK (fora), Ludogorets (casa), FCSB (fora), Panathinaikos (casa), Stuttgart (fora).
Basel: Aston Villa (casa), Salzburg (fora), Viktoria Pilsen (casa), Lyon (fora), FCSB (casa), Freiburg (fora), Stutgart (casa), Genk (fora).
Midtjylland: Dinamo Zagreb (casa), Roma (fora), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (fora), Sturm Graz (casa), Nottingham Forest (fora), Genk (casa), Brann (fora).
Freiburg: Salzburg (casa), Lille (fora), Maccabi Tel Aviv (casa), Viktoria Pilsen (fora), Basel (casa), Nice (fora), Utrecht (casa), Bologna (fora).