Jorginho pode desfalcar o Flamengo contra o Grêmio

Volante sente desconforto muscular, não treina com o grupo e é dúvida para duelo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro

O volante Jorginho é dúvida para a partida do Flamengo contra o Grêmio, domingo, às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu um desconforto muscular em treino e faz trabalho à parte do grupo no Ninho do Urubu. A informação incial é do “ge”.

Após goleada sobre o Vitória, o grupo do Flamengo ganhou folga na segunda e terça-feira. No entanto, Jorginho optou por ir ao CT para fazer trabalho de recuperação. Na reapresentação do grupo, o meio-campista reclamou de dores. Ele, entrentanto, não teve lesão detectada e será avaliado neste sábado.