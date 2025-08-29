Jefté admite surpresa com interesse do Palmeiras: ‘Fiquei chocado’

Lateral-esquerdo, 11ª contratação da temporada, foi apresentado nesta sexta-feira e vê Verdão como vitrine para a Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras apresentou, nesta sexta-feira (29/8), o lateral-esquerdo Jefté. O jogador é o 11º reforço alviverde em 2025 e já fez sua estreia, entrando no lugar de Piquerez na vitória sobre o Sport. Contudo, em sua coletiva de apresentação, o atleta admitiu surpresa no interesse do Verdão em sua contratação “Foi algo que me pegou de surpresa, sim. Até o meio do mês passado, não sabia que o Palmeiras tinha interesse em mim. Quando meus representantes falaram, eu fiquei bem chocado, não imaginava. Disse que queria vir de qualquer maneira, um objetivo que eu tinha”, contou Jefté.

Além disso, o lateral também destacou suas características ofensivas, mas ressaltou a necessidade de equilíbrio no setor. “Meu jogo é bastante ofensivo, gosto muito do 1 x 1 e de atacar o espaço. Mas a primeira função é marcar, porque lateral joga na linha de defesa. Tem que ter equilíbrio, não só atacar, mas proteger para não tomar gols”, explicou. Mesmo com poucos minutos em campo na estreia, Jefté destacou a felicidade de já vestir a camisa do Verdão. Ele entrou nos minutos finais contra o Sport no lugar de Piquerez, com quem vai disputar posição. “Estou bastante feliz e emocionado pela estreia, por mais que tenham sido apenas 8 ou 10 minutos. O clube dá muito suporte psicológico aos jogadores e isso me ajudou muito nesse início”, completou.