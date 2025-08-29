Internacional encaminha a venda do atacante Wesley para time do Qatar

Negociação com o Al-Rayyan está em fase de troca de documentos; por causa do acerto, jogador não deve enfrentar o Fortaleza no domingo / Crédito: Jogada 10

O Internacional está muito perto de vender o atacante Wesley. O jogador, de 26 anos, tem uma negociação já encaminhada com o Al-Rayyan, do Qatar. Segundo o “ge”, a transferência está em uma fase bastante avançada. Os clubes, inclusive, já estão na etapa de troca de documentos para fechar o negócio. Por causa disso, o atleta não deve atuar no próximo jogo do time. O Colorado enfrenta o Fortaleza, no domingo (31), pelo Campeonato Brasileiro. A proposta do time qatari, de fato, chegou ao Inter nos últimos dias. A oferta foi levada à diretoria do clube pelo empresário Paulo Pitombeira. Os valores exatos da transação, contudo, ainda não foram divulgados oficialmente. Os dirigentes do time gaúcho, por sua vez, ainda não se posicionaram publicamente sobre o negócio.