Goiás x Botafogo-SP: onde assistir, escalações e arbitragem

Para defender a liderança, Esmeraldino recebe o Pantera, que luta para não entrar no Z4 e chega com desfalques importantes para o duelo / Crédito: Jogada 10

A 24ª rodada da Série B apresenta um duelo de times em situações opostas neste sábado (30). O líder Goiás recebe o Botafogo-SP às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. A partida coloca frente a frente uma equipe que luta para se manter no topo da tabela e outra que briga desesperadamente contra o rebaixamento. O confronto é de extrema importância para ambos. O Goiás, líder com 44 pontos, sabe que não pode tropeçar em casa, já que o vice-líder Coritiba está apenas um ponto atrás. Já o Botafogo-SP, 15º colocado e primeiro time fora do Z4, precisa de pontos para se manter acima da zona da degola, que está perigosamente próxima.

Como assistir A partida terá transmissão pelo streaming Disney+. Como chega o Goiás O Goiás chega para a partida com a responsabilidade de defender a liderança da Série B. A equipe Esmeraldina está sob pressão do vice-líder e sabe que qualquer resultado que não seja a vitória em casa pode custar a primeira posição. A confiança do time, no entanto, está em alta, especialmente após a decisão do técnico Vagner Mancini de permanecer no clube. Para este confronto, o treinador tem um cenário ideal. Sem novos desfalques por lesão ou suspensão mencionados, a tendência é que ele repita a mesma escalação da rodada anterior. Com isso, o Goiás aposta no entrosamento e na força da Serrinha para superar o adversário e se manter no topo da tabela. Como chega o Botafogo-SP O Botafogo-SP chega a Goiânia em um momento de alerta máximo na luta contra o rebaixamento. A equipe é a 15ª colocada, a primeira fora do Z4, mas a vantagem para os times abaixo é mínima. Portanto, o time viaja com a missão de tentar arrancar pontos do líder para conseguir um respiro na parte de baixo da tabela.